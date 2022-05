কলকাতা, 17 মে: প্রতি বছর আজকের দিনটায় অর্থাৎ 17 মে পালিত হয় বিশ্ব হাইপারটেনশন দিবস (World Hypertension Day 2022)৷ এই দিনেই আরও বেশি করে মানুষকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সচেতন করার প্রচেষ্টা চলে ৷ এ বছর আজকের দিনের থিম (world hypertension day 2022 theme), 'সঠিক ভাবে আপনার রক্তচাপ মাপুন, তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন ও বেশিদিন বাঁচুন'৷

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্যাগুলি শরীরে বাসা বাঁধে তার মধ্যে অন্যতম হল হাইপারটেনশন (what is hypertension)৷ তবে আজকাল এই রোগ অল্পবয়সিদের মধ্যেও সমান ভাবে দেখা দিচ্ছে ৷ অস্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইল, খাদ্যাভ্যাসই তার প্রধান কারণ ৷ হাইপারটেনশন থেকে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক ও কিডনির সমস্যার মতো জটিল রোগও হতে পারে ৷

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বজুড়ে 30-79 বছর বয়সি 128 কোটি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ৷ এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই নিম্ন অথবা মধ্যম উপার্জনের দেশের নাগরিক ৷ আবার তাঁদের মধ্যে 46 শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জানেনই না যে তাঁরা এই রোগে আক্রান্ত ৷ তার ফলেই পরিস্থিতি আরও গুরুতর আকার নিচ্ছে ৷

কীভাবে মাপা হয় রক্তচাপ ?

রক্তচাপ মাপার যে যন্ত্র রয়েছে তার থেকে দুটো রিডিং পাওয়া যায় (what are the causes of hypertension)৷ একটি হল সিস্টোলিক - হৃদস্পন্দনের সময় রক্তনালীর উপর চাপ এবং অপরটি ডায়াস্টোলিক - হৃদস্পন্দনের মাঝের যে সময় হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম নেয়, সেই সময় রক্তনালীর উপর চাপ ৷ যে ভাবে মাপা হয় রক্তচাপ...

সিস্টোলিক (mmHg) ডায়াস্টোলিক (mmHg) স্বাভাবিক রক্তচাপ 120-র কম 80-র কম এলিভেটেড/উর্ধ্বগামী রক্তচাপ 120 থেকে 129 80-র নিচে স্টেজ 1 হাইপারটেনশন 130 থেকে 139 80 থেকে 89 স্টেজ 2 হাইপারটেনশন অন্তত 140 অন্তত 90 হাইপারটেনসিভ সংকট 180-র উপরে 120-র উপরে

সঠিক ভাবে রক্তচাপ মাপার কয়েকটি টিপস

ডিভাইসটি যখন আপনার রক্তচাপ মাপছে, তখন কথা বলবেন না

যে হাতে রক্তচাপ মাপছেন, সেটি একটি বালিশ বা কুশনের উপর রাখুন, অথবা টেবিলের উপর এমন ভাবে হাতটি রাখুন যাতে সেটি আপনার হৃৎপিণ্ডের সমান উচ্চতায় থাকে

কাফটি জামার উপর নয়, সরাসরি হাতের উপর রাখুন, সঠিক মাপের কাফ ব্যবহার করুন

পিঠে সাপোর্ট নিয়ে চেয়ারে বসুন ও পায়ের পাতা রাখুন মেঝের উপর

দুটো পা ক্রস করে বসবেন না

রক্তচাপ মাপার আগে মূত্রাশয় খালি রাখুন

কোনও কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপ মাপবেন না ৷ 10 মিনিট বিশ্রাম করুন ও তারপর রক্তচাপ মাপুন

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার টিপস