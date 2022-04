হায়দরাবাদ : অটিজম হল একটি মানসিক ব্যাধি যা একটি শিশুর প্রাথমিক কয়েক বছরে বিকাশ লাভ করে ৷ সাধারণত এক্ষেত্রে যে লক্ষণগুলি দেখা যায় তা হল, সামাজিক যোগাযোগ এবং মেলামেশার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা, আগ্রহের অভাব, হাইপার অ্যাকটিভিটি ইত্যাদি ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী সারা বিশ্বব্যাপী প্রতি 160 শিশুর মধ্যে একজন এই রোগের শিকার ৷ এই রোগকে স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারও বলা হয় ৷

হু-এর মতে শৈশবকালে এই রোগ চিহ্নিত করা খুবই কঠিন ৷ কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শৈশবে লক্ষণগুলি ধরা পড়ে না ৷ অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই মৃগীরোগ, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ, মনোযোগের ঘাটতি এবং হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডারের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ৷ শুধু তাই নয়, অনেকসময় বারবার নিজেই নিজেকে আঘাত করার মত ঘটনাও ঘটে ৷ বুদ্ধি বৃ্ত্তির ক্ষেত্রেও এই রোগ মারাত্মক প্রভাব ফেলে ৷ এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ড: নন্দিতা ডি সুজার সঙ্গে ৷ আসুন জেনে নেওয়া তাঁর মতে অটিজমের কয়েকটি লক্ষণ ৷

অটিজমের প্রাথমিক লক্ষণগুলি কী কী?

6 মাস বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে : উচ্ছ্বসিত হাসি খুশি ভাব এবং আনন্দদায়ক অনুভূতির অভাব ৷ 9 মাস বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে : শব্দ, হাসি বা অন্যান্য অভিব্যক্তিগুলি সেভাবে দেখা যাবে না ৷ 1 বছর বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে : নাম ধরে ডাকলেও প্রতিক্রিয়া না হওয়া, আধো আধো বুলি না ফোটা এবং কোন ইশারা বা অঙ্গভঙ্গির অভাব ৷ 16 মাস বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে : কোনও শব্দ উচ্চারণ না করতে পারা ৷ 2 বছর বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে : কোনও দু‘অক্ষরের ছোট ছোট শব্দের পুনরাবৃত্তি না করা ৷

শিশুর মধ্যে অটিজমের লক্ষণ দেখা গেলে বাবা মায়ের কী করা উচিত :

যদি অটিজমের কোনও লক্ষণ শিশুর মধ্যে ধরা পড়ে, তাহলে বসে বসে অপেক্ষা করার কোনও অর্থ নেই ৷ যেহেতু লক্ষণগুলি ব্রেন ওয়ারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ মস্তিককে পুনরুজ্জীবিত করতে যত তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ততই বেশি উপকার পাওয়া যাবে ( Early Intervention can be Helpful for Autism ) ৷ প্রাথমিক ভাবে সামাজিক যোগাযোগ এবং মুখের অভিব্যক্তি, চোখের ইশারা, অঙ্গভঙ্গি এবং খেলাধুলার ওপর বেশি নজর দিতে হবে ৷ পরবর্তী ক্ষেত্রে সেন্সরি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি এক্ষেত্রে কাজে দিতে পারে ৷