হায়দরাবাদ: সকালের খাবার স্বাস্থ্যের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রায় সবাই জানেন । এ জন্য সব সময়ই সকালের খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা । কিন্তু কিছু খাবার আছে, যেগুলি খালি পেটে খাওয়া ক্ষতিকর । এটি অ্যাসিডিটিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আরও ক্ষতিকারক হতে পারে । কারণ ওই সব খাবার লিভার ও কিডনির ওপর গভীর প্রভাব ফেলে । তাই জেনে নিন, সকালে খালি পেটে কী কী খাবার খাওয়া উচিত নয় (Foods you should avoid in empty stomach) ৷

চা এবং কফি: বেশিরভাগ ভারতীয়রা ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চা বা কফি দিয়ে দিন শুরু করেন । যা শরীরের সম্পূর্ণ pH ভারসাম্যকে ব্যাহত করে । কফি পানের পর পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় । এর ফলে অ্যাসিডিটি এবং গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে ।

মসলাযুক্ত খাবার: মশলাদার খাবার কখনই খালি পেটে খাওয়া উচিত নয় । এটি হজম প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে । মশলাদার খাবার অন্ত্রের অ্যাসিড ধ্বংস করতে শুরু করে । অন্ত্রের বাইরের অঞ্চল সরাসরি লিভার, কিডনি এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত । যা সরাসরি লিভার এবং কিডনিকে প্রভাবিত করে ।

মিষ্টি: অনেকেই সকালটা খালি পেটে ফল বা জুস দিয়ে শুরু করেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি সরাসরি আপনার অগ্ন্যাশয়ের উপর প্রভাব ফেলে । এই ধরনের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত । দীর্ঘ রাত বিশ্রামের পর অগ্ন্যাশয়ের মিষ্টি খাবার হজম হতে সময় লাগে । এই কারণে, এটি সম্পূর্ণ পেট প্রভাবিত করে । তাই মিষ্টি বা প্রক্রিয়াজাত খাবার দিয়ে সকাল শুরু করা উচিত নয় । এটি লিভারের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে (Sweet may be bad for lever)।

খালি পেটে সাইট্রাস ফল এড়িয়ে চলুন: লেবু, কমলা, আঙুরের মতো ফল দিয়ে আপনার দিন শুরু করবেন না । কখনোই কমলা দিয়ে দিন শুরু করবেন না, না হলে সারাদিন পেট ফুলে থাকবে । এছাড়াও, খালি পেটে কখনই বেশি ফল খাবেন না । এতে সারাদিন ক্ষুধা লাগে না ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)