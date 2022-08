হায়দ্রাবাদ, 25 অগস্ট: চুলে খুশকির সমস্যা কম বেশি সবার থাকে(Dandruff Care)। তবে আমরা জানি শীতকাল এবং বর্ষাকালে খুশকির পরিমাণ বেশি u/s থাকে ৷ তবে এই ধারণা একেবারেই ভুল । সারা বছরই কমবেশি মাথায় খুশকির সমস্যা দেখা যায় যেটা । এই খুশকি দূর করার কিছু টিপস দেখে নেওয়া যাক (What to do to save hair from dandruff) ।

অনেকসময় শুষ্কতার কারণে মাথায় খুশকির পরিমাণ বেশি চোখে পড়ে । প্রথম কথা এটা দেখতে খারাপ লাগে । আর অতিরিক্ত খুশকির কারণে মাথায় চুল পড়ার সমস্যাও দেখা যায় । তাই চুলকে খুশকি মুক্ত করার জন্য জেনে নিন কিছু ঘরোয়া টোটকা (Hair Tips)। এর ফলে সারাবছরই আপনার চুল থাকবে পরিষ্কার ও ঝলমলে । চলুন দেখে নেওয়া যাক কী কী করলে আপনার চুল থাকবে খুশকি মুক্ত ।

1) খুশকি দূর করার একটা উল্লেখযোগ্য উপাদান হল নারকেল তেল । রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে নারকেল তেল হালকা গরম করে মাথায় আলতো ভাবে ম্যাসাজ করুন । পরদিন শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলতে পারেন এতে মাথার চুল থাকবে পরিষ্কার ।

2) খুশকি দূর করার আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হল পাতিলেবুর রস । স্নান করার সময় শেষের দিকে পাতিলেবুর রস মাথার স্ক্যাল্পে লাগিয়ে নিন তারপর 5 মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন । এতে চুলকে খুশকির হাত থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে ।

3) খুশকি দূর করতে সাহায্য করে টক দই । লেবুর রস মিশিয়ে মাথায় ভালো করে লাগিয়ে 15 মিনিট রেখে দিন তারপর শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন এটি পরপর চার দিন ব্যবহার করলে খুশকির পরিমাণ কিছুটা কমে যাবে ।

4) খুশকি দূর করতে সাহায্য করে অ্যালোভেরা জেলও । বাড়িতে অ্যালোভেরা গাছ থাকলে তার পাতা তুলে নিয়ে জেল বার করে তাতে লেবুর রস মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে রাখুন 20 মিনিট মত রেখে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এতে খুশকির সমস্যা কমবে ।

5) নিম পাতা খুশকি দুর করতে সাহায্য করে । এক কাপ নারকেল তেলের সঙ্গে এক মুঠো নিমপাতা নিয়ে তেলের সঙ্গে ভালো করে গরম করে নিন । তেলের রং হালকা সবুজ হতে থাকলে ছেকে নিয়ে চুলের স্ক্যাপে ভালো করে লাগিয়ে মাসাজ করুন । পরে শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলতে পারেন ।