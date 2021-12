হায়দরাবাদ : JAMA (The Journal of the American Medical Association) কার্ডিওলজির একটি সমীক্ষায়, 2018 সালে সুইডেনের প্রায় 274,000 মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, শীতকালে তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি ছিল (Risk Of Heart Attacks Raises In Winters) ।

PLOS One, একটি ওপেন অ্যাক্সেস বৈজ্ঞানিক জার্নালের করা একটি সমীক্ষাতেও দেখা গিয়েছে, বছরের সবচেয়ে শীতলতম মাসগুলিতে হার্ট অ্যাটাক 31 শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রচন্ড ঠান্ডা পড়লে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় 80 শতাংশ বেড়ে যায় (Risk of getting a stroke increases by 80 per cent), বিশেষ করে যখন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় ।

শীতকালে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ার কারণ :

তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে রক্তনালীগুলি শক্ত হয়ে যায় ৷ এসময় দেহকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করার জন্য রক্ত ​​​​প্রবাহের গতি বেড়ে যায় । যে কারণে শীতকালে রক্তচাপ বেশি থাকে বলে মনে করেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ।

এবিভিআইএমএস এবং আরএমএল হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক তরুণ কুমার বলেন, ‘‘শীত শুরু হলে দেহে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে । কিছু গবেষণা অনুসারে, শীতকালে একজন ব্যক্তির হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা প্রায় 33 শতাংশ বেড়ে যায় । অন্যান্য ধমনীর মতো করোনারি ধমনী শীতকালে সঙ্কুচিত হওয়ায় হৃদপিন্ডে রক্তের সরবরাহ কম হতে পারে । রক্তের সরবরাহ কমে গেলে মায়োকার্ডিয়াল ইস্কেমিয়া এবং হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ৷ শীতকালে হরমোনের তারতম্যের কারণে ফাইব্রিনোজেন জমাট বাঁধার মাত্রা বৃদ্ধি পায় । যা হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় ।’’

এসময় হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে বেশি ফ্যাটজাতীয় খাবার না খাওয়া, ঠান্ডার সংস্পর্শে না থাকা, অত্যধিক অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, নিয়মিত ব্যায়াম করা এবং নির্দিষ্ট কিছুদিন অন্তর রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।