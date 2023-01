হায়দরাবাদ: ম্যালেরিয়া নির্ণয় এবং সঠিকভাবে চিকিৎসা করার জন্য রক্তের নমুনা নিতে হবে এবং পরীক্ষা করতে হবে । সে কারণে অনেকেই পরীক্ষা দিতে ভয় পান এবং অবহেলা করেন । এরমধ্যে রোগটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়াও কখনও কখনও রক্ত পরীক্ষায় এত দ্রুত ম্যালেরিয়া শনাক্ত করা যায় না (To Detect Malaria in Seconds) ৷

এই কারণেই কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা একটি হাতে ধরা স্পেকট্রোমিটার তৈরি করেছেন, যাতে সেকেন্ডের মধ্যে আলোর মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরজীবী শনাক্ত করা যায় । যে কেউ সহজেই এটি পরিচালনা করতে পারে । অর্থাৎ, আপনি যখন আঙুল বা কানের প্রান্তে বোতাম টিপবেন, তখন সেখান থেকে নিরীহ ইনফ্রারেড আলো ত্বকের মধ্য দিয়ে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে রক্তে যায়, সেখানকার কোষগুলিকে স্ক্যান করে এবং সংযুক্ত স্মার্টফোনে তথ্য পাঠায় । ম্যালেরিয়া আছে কি না তা দেখতে এই স্পেকট্রোমিটারে । কারণ ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট থাকলে লোহিত কণিকার গঠন ও রূপ বদলে যাবে ৷

তাই রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন ছাড়াই দিনে অন্তত এক হাজার মানুষকে স্ক্যান করে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা ।

কালো চা দিয়ে যা হয় (What happens with black tea)

এডিথ কোওয়ান ইউনিভার্সিটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিদিন এক কাপ কালো চা পান করলে দীর্ঘমেয়াদে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে । যারা চা খেতে অভ্যস্ত নন, তাদের চা পান করার দরকার নেই । পরিবর্তে, এই ফ্ল্যাভোনয়েডগুলি আপেল, বাদাম, সাইট্রাস ফল এবং বেরিতে পাওয়া যায় ৷

এই বিষয়ে আশির বেশি 80 জনের ওপর পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় তাদের রক্তনালিতে ক্যালসিকেশন কম । সারা শরীরে পাকস্থলী এবং পায়ের অঙ্গগুলিতে রক্ত ​​সরবরাহ করে এমন রক্তনালীগুলির দিকে তাকানোর সময়, যারা সবচেয়ে বেশি ফ্ল্যাভোনয়েড গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ক্যালসিফিকেশন কম পাওয়া গিয়েছে । এর ভিত্তিতে, হার্ট-অ্যাটাক এবং পক্ষাঘাতের ইঙ্গিত শনাক্ত করা হয় ৷

তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে ভুলে যাওয়াও জানা যায় এই রক্তনালীর কাজের উপর নির্ভর করে । যে কারণে পাকস্থলীর কাছের এই বৃহত্তম রক্তনালীতে প্লাঙ্কটন জমা হওয়ার পরিমাণ 40 শতাংশ কম ছিল যারা সবচেয়ে বেশি ফ্ল্যাভোনয়েড গ্রহণ করেন, অন্যদিকে ফলের রস এবং চকলেটে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড তেমন প্রভাব দেখায়নি, তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে কালো চায়ে ফ্ল্যাভোনয়েড রয়েছে । অন্য কিছুর চেয়ে ভালো ৷

