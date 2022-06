হায়দরাবাদ : চাঁদি ফাটা গরম কমাতে একমাত্র ভরসা হল বর্ষা ৷ কিন্তু বর্ষা যেমন একদিকে কিছুটা আরাম দেয় তেমনই নিয়ে আসে অনেক সমস্যাও ৷ দাদ, একজিমা, চুলকানি, ফুসকুড়ি-সহ চামড়ার নানা রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে এসময় ৷ শুধু তাই নয় বাড়ে ফাঙ্গাল ইনফেকশন এবং অ্যালার্জি জাতীয় রোগও ৷

উত্তরাখন্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ড: আশা সাকলানি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন যা মেনে চললে অনেক রোগকেই এড়ানো যেতে পারে ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক (How to Have a Healthy Skin in Monsoon):

নিয়মিত আপনার হাত সঠিকভাবে ধুয়ে নিন । সবসময় শুকনো কাপড় জামা এবং জুতো ব্যবহার করুন ৷ ত্বকের রোগের অন্যতম কারন ভিজে কাপড় এবং জুতো অনেকক্ষণ ধরে পরে থাকা ৷ বৃষ্টি ভেজা চুলে এবং ভেজা শরীরে বহুক্ষণ বসে থাকবেন না ৷ যদি কারোর চুলকানি বা অন্য কোনও ত্বক-সম্পর্কিত সমস্যা বা সংক্রমণ থাকে, তবে তার জিনিস ব্যবহার এড়িয়ে চলুন । আপনার শরীরে জমে থাকা সমস্ত ঘাম, ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া ধুয়ে ফেলতে বৃষ্টির দিনে বাড়িতে আসার পরে অবশ্য়ই ভাল করে স্নান করে নিন । ঢিলেঢালা হালকা সুতির পোশাক ব্যবহার করতে পারেন কারণ তা তাড়াতাড়ি শুকোয় ৷ এই ঋতুতে আর্দ্রতার কারণে, ত্বক মাঝে মাঝে ভীষণ শুষ্ক হয়ে যায় ৷ ফলত আরও ময়লা এবং মৃত ত্বকের কোষগুলি জমতে শুরু করে । এমন অবস্থায় এক্সফোলিয়েশন খুবই উপকারি । ভালভাবে এক্সফলিয়েট করে নিয়ে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করলে উপকার পেতে পারেন ৷ তবে হ্যাঁ ত্বকে যদি কোনও অংশে সংক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে সেখানে এক্সফোলিয়েশন করবেন এতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে ৷ যাঁদের মরশুমি অ্য়ালার্জি রয়েছে তাঁদের আরও সচেতন থাকা জরুরি ৷ বর্ষায় আদ্রতার কারণে ঘাম বেশি হয় ৷ তাই ডিহাইড্রেশন হওয়ার সুযোগও বেশি থাকে ৷ এই কারণেও ত্বকের ওপর প্রভাব পরতে পারে ৷ তাই 6-8 গ্লাস জল দিনে অবশ্য়ই পান করুন ৷ এ ছাড়া জুতো এবং মোজা বেশিক্ষণ ভিজে রাখলে আঙুলের মধ্যে ছত্রাকের সংক্রমণ, চামড়া ফেটে যাওয়ার মত সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় । তাই জুতো খুলে ফেলার পর সাবান এবং পরিষ্কার জল দিয়ে পা ধুয়ে নিন । পা ময়েশ্চারাইজড রাখতে বডি ক্রিম বা লোশনও লাগাতে পারেন । ত্বকের কোনও বড় সমস্য়া হলে অবশ্যই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিন ৷

