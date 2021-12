হায়দরাবাদ, 26 ডিসেম্বর : মানুষের খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে, দ্রুত হচ্ছে জীবনের গতি ৷ সম্প্রতি হওয়া একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে এগুলি মানুষের উদ্বেগ বাড়াতে অনুঘটকের কাজ করে । ফলে পরিবার এবং অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে অনেকগুলি বিষয় এই অবসাদ বা বিষণ্ণতাকে ট্রিগার করে ৷

কেউ যদি ডিপ্রেশনের শিকার হন, তাহলে অনেক সময়ই তাঁকে মন ভাল করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয় । বলা হয় যে, একটু পরেই মন ভাল হয়ে যাবে । বেশিরভাগই বোঝার চেষ্টা করেন না যে, তাঁর মধ্যে আসলে কী চলছে । অবসাদ অনেক গভীর একটা বিষয়, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে একাধিক স্তর, একাধিক ঘটনার স্মৃতি । আর সেটা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, মন খারাপের মতো ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার নয় সেটা । মন খারাপ যদি একটানা বহু দিন চলতে থাকে, সঙ্গে ঘুম-খিদে কিংবা কাজের ইচ্ছে চলে যায় বা কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে না করে, তবে সেটা ডিপ্রেশন ।

কেন তরুণরা বেশি হতাশায় ভোগে (Why Is The Youth More Stressed) ?

জয়ভিক ওয়েলনেসের বিশেষজ্ঞ নন্দিতা বলেন, ‘‘আমার কাছে যাঁরা কাউন্সেলিং করতে আসেন তাঁদের বেশিরভাগই তরুণ ৷ প্রত্যেকেই তাঁদের ভবিষ্যত জীবন নিয়ে চাপে থাকেন । এছাড়াও সম্পর্ক বা চাকরির মতো অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়েও অনেকে হতাশায় ভোগেন । কেউ জীবনে 100% সফল হতে পারে না । এই কারণেই প্রত্যেককে বুঝতে হবে, তাঁরা যেন ব্যর্থতাকে তাঁদের জীবনে আধিপত্য কায়েম করতে না দেয় । প্রতিটি ঘটনাকে শেখার অভিজ্ঞতা হিসাবে চিন্তা করা উচিৎ ৷’’

মানসিকভাবে সুস্থ থাকার টিপস (Tips To Stay Happy In Life) :

অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তায় মানুষ বর্তমানকে উপভোগ করতেই ভুলে যায় ৷ নন্দিতা বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বর্তমানে বেঁচে থাকার গুরুত্ব বোঝেন, তিনি জীবনে সবচেয়ে বেশি সুখী হতে পারেন ।’’

ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়া (Acceptance of failures and shortcomings) :

প্রত্যেকেই জীবনে কিছু ভুল করেন ৷ আপনিও যদি কোনও ভুল করে থাকেন তবে সারাজীবন তার বোঝা বয়ে যাওয়ার দরকার নেই ৷ নিজের ত্রুটি, ব্যর্থতা এবং পরিস্থিতি মেনে নিলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে যায় ।

সুন্দর মুহূর্তগুলো মনে করুন, ইতিবাচক থাকুন (Reminisce the beautiful moments and stay positive) :

মাঝে মাঝে আমরা প্রচণ্ডভাবে হতাশ হয়ে পড়ি ৷ এই পরিস্থিতিতে, অতীতের ভাল মুহূর্তগুলোকে মনে করুন ৷ স্কুলের ফেলে আসা দিন, পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে বা বিশেষ কারও সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত মুখে হাসি আনতে বাধ্য ।

বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো (Company of friends and family) :

কোনও ব্যক্তি যখন মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা বিষণ্ণতার মধ্যে থাকে, তখন সে আস্তে আস্তে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে ৷ এই সময়ে পরিবারের সদস্য বা বন্ধুকে মনের অবস্থা খুলে বলুন, তাদের সঙ্গে সময় কাটান ।

পছন্দের গান শোনা (Music can also be helpful ) :

সঙ্গীত, বাজনা মানুষের মনের উপর কী প্রভাব ফেলে, সে নিয়ে যুগে যুগে গবেষণা হয়েছে ৷ অবসাদ, স্কিৎজোফ্রেনিয়ার মতো নানারকম মানসিক রোগ সারাতে আজও সঙ্গীতের বিকল্প কিছু নেই ৷

নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা, ডায়েরি লিখলে অনেকসময় মন ভাল হয়ে যায় ৷ কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশন হল একটি গুরুতর মানসিক রোগ । সহজে না সারলেও এটির চিকিৎসা সম্ভব । কেউ ক্লিনিক্যালি ডিপ্রেসড কি না তা বুঝতে তাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তার লক্ষণগুলি যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে । যথাসময়ে চিকিৎসাগত সহযোগিতা পেলে এই অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।