হায়দরাবাদ: গর্ভাবস্থা একজন মহিলার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় । এটি একটি খুব আনন্দদায়ক অনুভূতি, যা প্রায় প্রতিটি মহিলার জন্য খুব বিশেষ । তবে এই সময়ে তাদের অনেক শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয় ৷ যা তাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই কারণেই মানুষ প্রায়ই গর্ভবতী মহিলাদের বেশি যত্ন নেয় । খাবার থেকে শুরু করে পোশাক, সব কিছুরই বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় এই সময়ে (Everything is taken special care at this time)।