মারাত্মক সংক্রামক করোনার ওমিক্রন ভেরিয়েন্টটি মোটামুটি ভাবে যেকোনও ধরণের প্লাস্টিকের ওপর আটদিন এবং ত্বকের ওপর 21 ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে ৷ এমনটাই বলছে গবেষণা (Omicron can survive upto eight days on plastic and 21 hours on skin)৷ অর্থাৎ দেখতে গেলে এর জীবনী শক্তি কোভিডের যেকোনও ভেরিয়েন্ট আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা তো বটেই এমনকি খোদ করোনা ভাইরাসের থেকেও অনেকটাই বেশি ৷

এই গবেষণাটি পোস্ট করা হয়েছে প্রি-প্রিন্টে ৷ এতে গবেষকরা দেখেছেন, কোভিডের উহান ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্যান্য ভেরিয়েন্টে আলাদা আলাদা তলের ওপর কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে ৷ ফলাফল রীতিমত চমকে দেওয়ার মত কারণ দেখা গিয়েছে করোনার ওমিক্রন-সহ অন্য সবকটি ভেরিয়েন্ট উহান স্ট্রেনের তুলানায় ত্বক এবং প্লাস্টিকের ওপর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে ৷ ত্বকের উপর এদের প্রত্যেকের আয়ু 16 ঘণ্টারও বেশি ৷ ওমিক্রনের জীবনী শক্তি তো এদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি এটি ত্বকের ওপর 21.1 ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে ৷ এরপরেই রয়েছে আলফা , তার আয়ু প্রায় 19.6 ঘণ্টা, তারপর রয়েছে বিটা, ত্বকের ওপর এর আয়ু 19.1 ঘণ্টা এবং সবশেষে ডেল্টা ত্বকের ওপর বেঁচে থাকতে পারে 16.8 ঘণ্টা ৷ তবে আশ্চর্যের বিষয় হল মূল করোনা ভাইরাস অর্থাৎ উহান স্ট্রেন ত্বকের ওপর বেঁচে থাকে মাত্র 8 ঘণ্টা ৷

গবেষকদের মতে, ওমিক্রন যে এত দ্রুত ছড়াচ্ছে তার একটা কারণ এও হতে পারে ত্বকের ওপর এটি অনেকটা সময় বেঁচে থাকতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন, প্লাস্টিকের ওপর ওমিক্রনেরে আয়ু প্রায় 193.5 ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় 8 দিন ৷ যেখানে করোনার উহান স্ট্রেনের প্লাস্টিকের ওপর আয়ু মাত্র 56 ঘণ্টা ৷ প্লাস্টিকের ওপরেও ওমিক্রনের পর সবচেয়ে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে আলফা ৷ এর আয়ু ওমিক্রনের চেয়ে মাত্র ঘণ্টা দু‘য়েক কম অর্থাৎ প্রায় 191.3 ঘণ্টা ৷ এরপর রয়েছে বিটা (114 ঘণ্টা) এবং গামা (59.3 ঘণ্টা)৷

ত্বকের ওপর আয়ু অনেক বেশি হওয়ার কারণে ব্য়ক্তি থেকে ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি হতে পারে ওমিক্রনের ক্ষেত্রে ৷ শুধু তাই নয় গবেষকদের মতে ইথানলের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেছে আলফা, ওমিক্রনের মত ভ্য়ারিয়েন্টগুলি ৷ একমাত্র অ্যালকোহলযুক্ত স্যানেটাইজারের মাধ্যমেই একে 15 সেকেন্ডে ধ্বংস করা যায় ৷ গবেষকরা তাই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিছন্ন থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন ৷

তবে এই গবেষণার কতকগুলি সীমাবদ্ধতার কথাও স্বীকার করে নিয়েছেন গবেষকরা ৷ যেমন যেকোনও তলের ওপর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকলেই যে সেই ভাইরাসটি ততখানি সংক্রামক হবে এমন ধারণা করে নেওয়া যায় না ৷ কারণ অনেকগুলি দিক এখনও অস্পষ্ট ৷