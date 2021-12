হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর : সঙ্গীর প্রতি মানুষের প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া ৷ ফলে দীর্ঘ সম্পর্কে ভাটার টান আসতেই পারে নানা কারণে । যার অন্যতম কারণ যৌন সমস্যা ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে, দ্রুত হচ্ছে জীবনের গতি ৷ যার প্রভাব পড়ছে যৌন জীবনে ৷ জানেন কি এই সমস্যা এড়ানোর চাবিকাঠি রয়েছে আপনারই হাতে?

বিশেষজ্ঞরা বলেন, যৌন সমস্যা নানা কারণে হতে পারে ৷ বিশেষত, অত্যধিক পরিমাণে ফাস্ট ফুড খাওয়া, রাত জাগা, স্ট্রেস সমস্ত কিছুই প্রভাব ফেলে যৌন স্বাস্থ্যে ৷ আর এই সমস্যা কাটাতে বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানির মুঠোমুঠো ওষুধ খান বেশিরভাগ লোক ৷ যদিও তাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানাচ্ছেন তারা ৷ একইসঙ্গে পরামর্শ দেন, দুর্দান্ত যৌন জীবনের অন্যতম রাস্তা নিয়মিত শরীরচর্চা (key to having a great sex life lies in working out intensively) ৷

যৌন বিশেষজ্ঞ লরা বারম্যান বলেন, ‘‘অ্যারোবিক ব্যায়াম কার্ডিওভাসকুলার ফিটনেস উন্নত করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে ৷ যা যৌনাঙ্গ-সহ সারা শরীরে রক্ত ​​প্রবাহকে সচল রাখে । দেহে রক্ত ​​​​প্রবাহ যত ভাল হবে, যৌন উত্তেজনাও তত বাড়বে ৷ মহিলাদের দেহে রক্ত ​​প্রবাহ আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রক্ত ​​​​প্রবাহ ভাল হলে তা মহিলাদের মধ্যে যৌন উত্তেজনা, শারীরিক চাহিদা বাড়ায় ৷ পাশাপাশি পুরুষদের ইরেকশনেও সাহায্য করে ৷’’

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Centers for Disease Control and Prevention) অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে অন্তত 75 মিনিট অ্যারোবিক ব্যায়াম যৌন জীবনকে আমূল বদলে দিতে পারে । জার্নাল অফ সেক্সুয়াল মেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, অ্যারোবিক ব্যায়াম পুরুষ ও মহিলাদের যৌন ক্ষমতা এবং চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দেয় ।

জুকারবার্গ সান ফ্রান্সিসকো জেনারেল হসপিটাল অ্যান্ড ট্রমা সেন্টারের ইউরোলজির প্রধান লেখক ডঃ বেঞ্জামিন ব্রেয়ার বলেন, "মজার বিষয় হল, আমরা একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি যে অ্যারোবিক ব্যায়ামে বিশেষ বেশি উপকার পাওয়া যায় । যে পুরুষরা প্রতি সপ্তাহে 4.5 ঘণ্টা দৌড়েছেন তাদের ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের সম্ভাবনা প্রায় 23 শতাংশ কমে গিয়েছে । কিন্তু সপ্তাহে মাত্র 4 ঘণ্টা করে দৌড়ানো মহিলাদের যৌন কর্মক্ষমতা 30 শতাংশ কমে গিয়েছে ।