হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর : মানসিক চাপ কীভাবে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে মদ্যপানকে আলাদাভাবে প্রভাবিত করে তা নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিল 'সাইকোলজি অফ অ্যাডিকটিভ বিহেভিয়ার্স' জার্নাল (Psychology of Addictive Behaviors) ৷ গবেষণায় পাওয়া তথ্য বলছে, মানসিক চাপে থাকা অবস্থায় মদ্যপানে পুরুষদের টেক্কা দিচ্ছেন মহিলারা ।

একইসঙ্গে ওই গবেষণা জানাচ্ছে, অতিরিক্ত মদ্যপানে মহিলাদের শারীরিক সমস্যাও পুরুষদের তুলনায় অনেকটাই বেশি (Women also have a greater risk than men of developing alcohol related problems) ৷ গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা একটি বারে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় গ্রহণ করেছিলেন ৷ স্ট্রেসে থাকা এবং মানসিকভাবে ফুরফুরে থাকা, দু'ধরণের ব্যক্তিরাই ওই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ।

জুলি প্যাটক-পেকহ্যাম, ASU-এর সহকারী অধ্যাপক এবং গবেষণার প্রধান লেখক বলেন, ‘‘কিছু লোক এক-দু পেগ পান করার পরেই থেমে যান ৷ কিন্তু বাকিরা নিজেদের সর্বোচ্চ সীমায় না-পৌঁছনো পর্যন্ত থামেন না ৷ মদ্যপানের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে না-পারাই হল অ্যালকোহলের ফলে শারীরিক সমস্যা ডেকে আনার প্রথম ধাপ ৷ দেখা গিয়েছে, মানসিকভাবে বিধ্বস্ত থাকলে বেশিরভাগই এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে ৷’’

এই রিপোর্ট সামনে আসার পরেই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মধ্যবয়স পেরনোর পরেই বেশ কিছু শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা দেখা দেয় ৷ বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রভাব ফেলে ৷ একইসঙ্গে নিয়মিত অ্যালকোহল সেবনে এই ঝুঁকি আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় ।