হায়দরাবাদ: বাঙালি বরাবরই ভোজন রসিক । তাই বাঙালির রেসিপি গুলি এমনিতে সাধারণ খেতে খুবই সুস্বাদু । বাঙালির রান্না মানেই পেটপুজো ৷ সকলের কাছেই তার প্রিয় কিছু খাবার থাকে যা অন্যান্য খাবারের চেয়ে ৷ এই খাওয়ার পাশাপাশি এই খাবারগুলি রান্না যদি করা হয় তাহলে তো জমে যায় । বর্তমানের ইউটিউব দেখে রান্না শেখার একটা চল আছে ৷ এখন তো সামনেই পুজো ৷ এইসময় বাঙালি মাতবে খাওয়া দাওয়া সাজগোজে ৷ আর এই খাওয়া যদি অন্যরকম হয় তাহলে তো আরও ভালো ৷ দশমীতে খাসির মাংস রান্না করতে পারেন একটু অন্যভাবে ৷ খাসির মাংস বিভিন্ন ভাবে রান্না করে খাওয়া যায় । জেনে নিন কীভাবে বানাবেন এই পদ (Mouthwatering Mutton Recipe) ৷

খাসির মাংসের জিভে জলা আনা পদ

উপকরণ:

1) পেঁয়াজ কুচি

2) রসুন বাটা

3) আদা বাটা

4) খাসির মাংস

5) তেজপাতা

6) কাঁচা লঙ্কা

7) শুকনো লঙ্কা

8) জিরে বাটা

9) ছোট এলাচ

10) দারুচিনি

11) সর্ষের তেল

12) হলুদ

13) নুন

পদ্ধতি:

প্রথমে একটি বাটিতে দুই কাপ পেঁয়াজ কুচি, তেজপাতা, তিন-চারটে কাঁচা লঙ্কা, দুটি শুকনো লঙ্কা, এক চামচ আদা বাটা, এক চামচ রসুন বাটা, এক চামচ জিরে বাটা, তিন চারটে ছোট এলাচ, দারুচিনি, স্বাদমতো নুন দিয়ে তারমধ্যে 100 গ্রাম গরম সড়ষের তেল দিয়ে মেখে নিতে হবে ভালো করে ।

এরপর জল ঝরিয়ে রাখা খাসির মাংস এই মশলার মধ্যে দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে । এবার বাজার থেকে কিনে আনা মাটির হাড়িতে দুই চামচ ঘি গরম করে মাটির হাড়ির নীচে লাগিয়ে নিতে হবে । এবার হাড়িতে ম্যারিনেট করা মাংস থেকে অল্প কিছু পেঁয়াজ কুচি নিয়ে পাত্রের নীচে ছড়িয়ে বাকি মাংস গুলি ভালো করে ছড়িয়ে দিতে হবে (Try this special recipe in this puja ) ।

এবার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে মুখের পাশে দিয়ে আটা মেখে বন্ধ করে দিতে হবে ৷ এবার খুব অল্প আঁচে রান্না করতে হবে । 20 মিনিট পর পাত্রটি ঝাকিয়ে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আবার 20 মিনিট রান্না করতে হবে । এভাবেই মাটির হাঁড়িতে খাসির মাংস কষা রান্না করা যাবে । হয়ে গেলে নামানোর আগে হালকা করে গরম মশলা ছড়িয়ে দিতে হবে ৷

