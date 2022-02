হায়দরাবাদ: সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গর্ভাবস্থায় স্লিপ অ্যাপনিয়া বা অনিদ্রা কীভাবে পরবর্তী ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের সমস্য়াকে বাড়িয়ে দিতে পারে (Sleep apnea during pregnancy can increase the risk of hypertension) ৷ গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে 'আমেরিকান জার্নাল অফ রেসপিরেটরি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন'-এ ৷ মেটাবলিক সিনড্রোমে এমন একটি ক্লাস্টার রয়েছে যা হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । ম্যাজি-ওমেনসবার্গ হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ, গাইনোকোলজি এবং প্রজনন বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তথা এমডি ফ্রান্সেসকা এল ফ্যাকো এবং তাঁর সহকর্মীরা গর্ভবস্থা এবং তার পরবর্তীতে অনিদ্রার প্রভাব কী হতে পারে, এবিষয়ে একটি পরীক্ষা চালিয়েছিলেন ৷ তাঁদের এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন প্রায় 1964 জন গর্ভবতী মহিলা যাঁরা প্রথম বার মা হতে চলেছেন এবং একইসঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে এমন 1222 জন মহিলাকে যাঁরা 2-7 বছর আগে মা হয়েছেন ৷

গবেষকরা বলেন, ‘‘সাধারণ ভাবে অনিদ্রা যে মধ্য়বয়স্ক বা প্রবীণদের ক্ষেত্রে কার্ডিও মেটাবলিক সমস্য়া তৈরি করে এবিষয়ে যথেষ্ট তথ্য আছে ৷ কিন্তু গর্ভাবস্থায় বা পরবর্তী ক্ষেত্রে অনিদ্রা কীভাবে মাতৃ স্বাস্থ্য়কে প্রভাবিত করে, তা খুব ভাল জানা যায় না ৷’’ গবেষকদের মতে, গর্ভাবস্থায় অনিদ্রা প্রি-ক্ল্যাম্পসিয়ার বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ৷ শুধু তাই নয়, অনিদ্রার কারণে যে উচ্চ রক্তচাপের সমস্য়া তৈরি হয় তাও পরবর্তী ক্ষেত্রে ভয়ানক হতে পারে এবং হতে পারে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের সমস্য়াও ৷

গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের মাতৃত্বের দু'বছর পরে এবং সাত বছর পরে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করা হয় ৷ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই একই মডেল ব্য়বহার করে অনিদ্রার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৷ মূলত পরীক্ষায় দেখা হয়, একজন মহিলা ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসে কতবার বিরতি নিচ্ছেন এবং তাঁর অক্সিজেন লেভেল ঠিক কতখানি ড্রপ করছে ৷ আনুমানিকভাবে ঘুমের সময় পাঁচ বা তার বেশি বিরত নিলে বা অক্সিজেন লেভেল কমে গেলে তিনি অনিদ্রার রোগে আক্রান্ত বলে ধরা হয় ৷ ডাঃ ফ্যাকো বলেন, "আমরা দেখেছি যে স্লিপ অ্যাপনিয়া গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের দুই থেকে সাত বছর পরেও উচ্চ রক্তচাপ এবং বিপাকীয় সিনড্রোমের বিকাশের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ।"

এছাড়া যাঁরা গর্ভাবস্থায় অনিদ্রা রোগের শিকার হয়েছেন তাঁদের পরবর্তী ক্ষেত্রে 2-7 বছরের মধ্য়ে হাইপার টেনশনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি তিনগুন এবং মেটাবলিক সিনড্রোম সংক্রান্ত বিপদের ঝুঁকি দ্বিগুন বেড়ে যায় ৷ সাধারণভাবে রক্তচাপ বাড়তে শুরু করলেই পরবর্তীতে হাইপারটেনশনের শিকার হন যে কোনও ব্য়ক্তি ৷ গবেষণার সহ-লেখক সুসান রেডলাইন বলেন, "আমাদের গবেষণায় প্রতি ঘণ্টায় ঘুমের মধ্যে সাধারণভাবে কত অক্সিজেন হ্রাস হচ্ছে তার তথ্য় তুলে ধরে ৷ এছাড়া বিপাকীয় সিনড্রোম এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকির কথাও তুলে ধরে ৷" তাঁদের ধারণা আগামীতে এই গবেষণা অনেক তাড়াতাড়ি অনিদ্রা রোগ আক্রান্তদের চিহ্নিত করতে এবং তাঁদের সঠিক চিকিৎসা করতে সাহায্য় করবে ৷