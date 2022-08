ডায়াবেটিস বর্তমানে মানবদেহে সবচেয়ে বড় ঘাতকগুলির একটি ৷ পাশাপাশি যদি আবার ক্য়ানসারের নাম নেওয়া হয়, তাহলে বিষয়টা খানিকটা 'গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া'-র মতো ৷ কারণ সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট বলছে শুধু 2018 থেকে 2020 পর্যন্ত হিসেব করলে ভারতে ক্য়ানসারে মৃত্যুর সংখ্য়া প্রায় 22.54 লাখ ৷ নতুন করে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় 40 লাখ ৷ যা রীতিমতো ভয়ঙ্কর ৷ আর ডায়াবেটিসের সমস্য়া তো এখন ঘরে ঘরে ৷

নয়া একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে শরীরে প্রোস্টাসিন (এটি প্রধানত এপিথেলিয়াল কোষে পাওয়া যায় ) নামক প্রোটিন বেড়ে গলে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে । এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অফ ডায়াবেটিস জার্নাল 'ডায়াবেটোলজিয়া'-তে ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ গবেষকরা সমীক্ষায় ভয়ের আরও কারণ রয়েছে ৷

ফলাফলগুলিতে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রোটিন যে শুধু ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায় তা নয় বরং যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্য়ে এই প্রোটিনের মাত্রা বেশি তাঁদের ক্য়ানসারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিও অনেক বেশি ৷ প্রোস্টাসিন আসলে এপিথেলিয়াল সোডিয়াম চ্যানেলগুলির একটি উদ্দীপক যা সোডিয়ামের ভারসাম্য, রক্তের পরিমাণ এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে । অর্থাৎ প্রোস্টাটিন প্রোটিনের মাত্রা আগামিদিনে গবেষকদের সাহায্য় করবে ক্যানসার বা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কিত অনুমান করতে(Cancer death with elevated levels of both blood sugar and prostasin) ৷

যদিও এর একটি ভালো দিকও রয়েছে ৷ এটি কিন্তু প্রোস্টাসিন হাইপারগ্লাইসেমিয়া-জনিত (উচ্চ রক্তে শর্করা) টিউমার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় ৷ আবার এটি গ্লুকোজ বিপাকের সঙ্গেও যুক্ত ৷ আদতে গবেষকরা বলছেন, প্রোস্টাসিনের সঙ্গে ডায়াবেটিস এবং ক্যানসারের ঠিক কতখানি সম্পর্ক রয়েছে, তা নিয়ে এখনও খুব কম তথ্য় রয়েছে গবেষকদের হাতে ৷ তাই তাঁদের মতে এই নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরও অধ্য়য়ণ এবং সমীক্ষা প্রয়োজন ৷