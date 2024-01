শীতকালে মানুষ ব্যায়াম এবং যোগব্যায়াম সম্পর্কে উদাসীন হতে শুরু করে ৷ যার কারণে পেটে চর্বি দেখা দিতে শুরু করে । এই মরশুমে আমাদের মেটাবলিজম খুব ধীর হয়ে যায় ৷ যার কারণে খাবার দেরিতে হজম হয় এবং চর্বিতে রূপান্তরিত হয় । এমন পরিস্থিতিতে জেনে নিন, এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা অনুসরণ করে আপনি শীতকালেও আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন (You can keep your weight under control even in winter)।