হায়দরাবাদ: আজ সারা ভারতে জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস । ক্যানসারের মতো এই মারণ রোগের সতর্কতা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর 7 নভেম্বর জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালিত হয় । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, ক্যানসার মানুষের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ(National Cancer Awareness Day 2022) ৷

ক্যানসারে মৃত্যুর সংখ্যা ভারতের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 2018 সালে, ভারতে 1.5 মিলিয়ন মানুষ ক্যানসারে মারা গিয়েছে । ভারতের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন, (Former Union Minister of Health and Family Welfare) জাতীয় ক্যানসার সচেতনতা দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেছিলেন (Why we observe National Cancer Awareness Day) ৷

তিনি ক্যানসার নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন । পৌরসভার ক্লিনিকগুলি যাতে বিনামূল্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে সে বিষয়েও উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি ।

জেনে নিন ক্যানসারের লক্ষণগুলি

কিছু ধরণের ক্যানসারে লক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা গেলে রোগীর প্রাণ বাঁচাতে পারে । আক্রান্ত অঙ্গের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ক্যানসারের বিভিন্ন উপসর্গ থাকে । যাইহোক, এখানে কিছু সাধারণ উপসর্গ রয়েছে যা আপনার উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং এই লক্ষণগুলির মধ্যে কোনটি দেখা দিলে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত:

আপনার শরীরের যেকোনও অকারণে অংশে একটানা ব্যথা হলে সেটা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে ।

কোনও আপাত কারণ ছাড়াই হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।

সারাক্ষণ ক্লান্ত থাকা ক্যানসারের অন্যতম বড় লক্ষণ ।

ঘন ঘন জ্বরে আক্রান্ত হলে সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে।

ত্বকের রঙ পরিবর্তন কেন হল তা খতিয়ে দেখা দরকার ।

শরীরের যেকোনও অংশ থেকে অস্বাভাবিক রক্তপাত ক্যানসারের কারণে হয়ে থাকতে পারে ।

ত্বক বা মুখের ক্ষতর নেপথ্যে ক্যানসার থাকলেও থাকতে পারে ।

যদি আপনি বা আপনার প্রিয়জন এই উপসর্গগুলি অনুভব করেন, অন্য কোনও সমস্যা এড়াতে সময় নষ্ট না করে ডাক্তারের পরামর্শ নিন । এই লক্ষণগুলি সবসময় ক্যানসার বোঝায় না । এই লক্ষণগুলির অনেকগুলি অন্যান্য রোগের কারণে হতে পারে ৷

ক্যানসার স্ক্রীনিং নিন

আপনার যদি ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকে, অথবা আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে তামাকজাত দ্রব্য (যেকোনো রূপে) ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে অন্যদের তুলনায় আপনার ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেশি হতে পারে । কোনও স্ক্রীনিং পরীক্ষাগুলি আপনার জন্য উপযুক্ত সে সম্পর্কে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার যাতে আপনি ক্যানসার বৃদ্ধির আগেই শনাক্ত করতে পারেন, এটি প্রাথমিক পর্যায়ে হতে পারে ।

স্তন ক্যানসারের জন্য, 40 বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের তাদের ক্যানসারের ঝুঁকির উপর নির্ভর করে প্রতি বছর বা প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে ম্যামোগ্রাফি করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একইভাবে, সার্ভিকাল ক্যানসারের জন্য, প্যাপ স্মিয়ার রোগটি একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছনোর আগে শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে । সব ধরনের ক্যানসারের স্ক্রিনিং পরীক্ষা নেই । প্রতি বছর আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন যাতে যেকোনও অস্বাভাবিকতা তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যায় ।

একজন ডেন্টিস্ট আপনার মুখ এবং ঠোঁটে ওরাল ক্যানসারের যে কোনও লক্ষণ শনাক্ত করতে পারেন ।

টিকা

কিছু ক্যানসার টিকা দিয়ে অনেকবার প্রতিরোধ করা যায় । উদাহরণস্বরূপ, 13 বছর বয়সে বা যৌন সংক্রামিত এইচপিভি ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার আগে টিকা দেওয়ার মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার্ভিকাল ক্যানসার প্রতিরোধ করা যেতে পারে । লিভার ক্যানসারের মতো কোনও নির্দিষ্ট ভ্যাকসিন নেই, তবে হেপাটাইটিস ভাইরাসের টিকা লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় ।

ধূমপান এড়িয়ে চলুন

তামাককে ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি ফুসফুস, মৌখিক এবং জরায়ু ক্যানসার-সহ বিভিন্ন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় । আপনি বা আপনার প্রিয়জন যদি ধূমপানে আসক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কাছে এমন একজন কাউন্সেলরের পরামর্শ নেওয়ার বিকল্প আছে যিনি আপনাকে এই অভ্যাস ত্যাগ করতে সাহায্য করবেন ।

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন

স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে স্থূলতা প্রতিরোধ করা যায়, যা ক্যানসারের একটি বড় কারণ । স্থূলতা অনেক রোগের সঙ্গে জড়িত এবং ক্যানসার তাদের মধ্যে একটি । একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা, এবং শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা অনেক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে এবং ক্যান্সার নির্ণয় করা হলে আপনার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করতে পারে । এমনকি মাঝারি ব্যায়াম, যেমন 30 মিনিটের অ্যারোবিক ব্যায়াম, সপ্তাহে পাঁচবার বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে ।

একটি সুষম, স্বাস্থ্যকর খাদ্য খান

পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, চিনি, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং লাল মাংসের উচ্চ খাবার আপনার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় । এই জাতীয় খাবারগুলি হজম ব্যবস্থায় দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ সৃষ্টি করে, যা টাইপ 2 ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং অন্যান্য অনেক রোগের দিকে পরিচালিত করে ।

বেগুনের মতো সবুজ শাকসবজি, জলপাইয়ের তেল-সহ তাজা ফল এবং সবজি, স্বাস্থ্যকর চর্বি যেমন চর্বিমুক্ত মাংস যেমন সালমন এবং বাদাম যেমন বাদাম এবং আখরোট অন্তর্ভুক্ত করুন । যেহেতু অতিরিক্ত অ্যালকোহল এবং রেড মিট সেবন ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি । ডিপ ভাজা খাবার এড়িয়ে অনেক মারণ রোগ থেকেও বাঁচতে পারেন ৷