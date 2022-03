হায়দরাবাদ : কোভিডের বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে সারা ভারতজুড়ে স্কুল কলেজে নতুন করে পঠনপাঠন শুরু হয়েছে ৷ এখন বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছেন ছাত্রছাত্রীরা ৷ এতদিন পর্যন্ত অনলাইনে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চলার পর হঠাৎ করে পরীক্ষার মুখে পড়ে চাপে পরে যেতে পারেন অনেকেই ৷ শুধু যে ছাত্রছাত্রীরা তা নয় চাপে রয়েছেন তা নয়, একইভাবে চাপে রয়েছেন অভিভাবক, অভিভাবিকারাও ৷ পরীক্ষার এই চাপকে কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় তার জন্য সহজ কতকগুলি পরামর্শ দিয়েছেন একটি স্টেশনারি ব্র্যান্ডের সিনিয়র ইউজার রিসার্চ ম্যানেজার ইরিনি পেট্রাতু (How to Perform Well in Exams )৷

নিজের জন্য নিজেই স্টাডি প্ল্যান বা একটি টু ডু লিস্ট তৈরি করা : পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সময়কে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ৷ এর জন্য নিজের একটি সময়সূচি তৈরি করা একান্ত জরুরি ৷ এই সময়সূচিটি এমনভাবে বানাতে হবে, যা আপনার অভ্যাসের সঙ্গে খাপ খায় এবং আপনি সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন ৷ যা অপরের জন্য কাজ করে তা আপনার জন্য কাজ নাও করতে পারে ৷ তাই এই নিয়ে ভাবনার কিছু নেই ৷ লিখে লিখে পড়ার অভ্যাস করুণ : লিখে লিখে পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে পারলে তা প্রস্তুতির জন্য এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষেত্রে ভীষণ কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷ তথ্য মনে রাখার ক্ষেত্রে এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ৷ কারণ এটি ফটোগ্রাফিক স্মৃতি তৈরি করতে সাহায্য করে ৷ তাই একটি পেন খাতা অবশ্যই সঙ্গে রাখুন ৷ সর্বদা সতেজ এবং স্বাস্থ্যকর থাকুন : একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করলে তা আপনার মানসিক উদ্বেগের মাত্রা কমানোর পাশাপাশি মস্তিস্কের কার্যকারিতাকেও উন্নত করবে ৷ অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করলে মনোযোগের অভাব ঘটবে এবং তার থেকেই দেখা দেখা দেবে উদ্বেগ এবং মানসিক চাপ ৷ তাই প্রচুর জলপান করুন এবং সবসময় স্বাস্থ্যকর খাবার খান ৷ প্রতিদিন কিছুক্ষণ শারীরিক কসরৎ করুন ৷ এক্ষেত্রে যোগব্যায়াম আপনার পেশিগুলিকে আরও শক্তিশালী করবে, যা আপনার লেখার জন্য় প্রয়োজন ৷ ঘুমের ধরণ নিয়ন্ত্রণ করুণ : কম ঘুমোনো কিন্তু অনিদ্রা রোগের থেকেও মারাত্মক হতে পারে ৷ কারণ এক্ষেত্রে ঘুমের অভাবে মস্তিস্কের তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায় ৷ মস্তিস্ক যাতে সঠিক বিশ্রাম পায় তার জন্য আট থেকে নয় ঘণ্টার ঘুম একান্ত জরুরি ৷ ঘুমের আগে কোনও গ্যাজেট ব্যবহার মস্তিস্কের তথ্য ধরে রাখার, স্মরণ করার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় ৷ পজিটিভ মানসিকতা বজায় রাখুন : আমদের সব কিছু মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে ৷ তাই বিশেষত পরীক্ষার সময়কালে পজিটিভ মানসিকতা বজায় রাখা একান্ত জরুরি ৷ এটি সৃজনশীলভাবে চিন্তা করতে যে কোনও চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সাহায্য করে ৷

আরও পড়ুন: কিশোর-কিশোরীদের ডিপ্রেশনের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বায়ুদূষণ