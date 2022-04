হায়দরাবাদ : ফলের মাছি এবং গোলকৃমির জীবনকাল বাড়ানোর জন্য ল্যাব পরীক্ষায় লিথিয়ামের ভূমিকা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে ৷ একইসঙ্গে গবেষকরা এও পরামর্শ দিচ্ছেন, ট্যাপের জলে প্রাকৃতিক লিথিয়াম সামান্য পরিমাণে পাওয়া গেলে তা মানুষের আয়ুকাল বাড়াতে পারে ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওর টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে, কম মাত্রার লিথিয়াম কিডনিতে শক্তিশালী অ্যান্টি-এজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে । জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশনে প্রকাশ পেয়েছে এই গবেষণা পত্রটি ৷ তাঁরা দেখেছেন এটি জিএসকে 3-বিটাকে ব্লক করে- যা এমন একটি এনজাইম, যা কিডনির কার্যকারিতা হ্রাসের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত (How Lithium is Good for Health)।

ভার্সিটির মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ রুজুন গং বলেন, "বার্ধক্যের ওপর লিথিয়ামের প্রভাব কতখানি তা এখন একটি আলোচিত বিষয় ৷ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনা সামনে এসেছে ৷ " তিনি আরও বলেন, "যেহেতু মানুষ আগের চেয়ে বেশিদিন বাঁচছে তাই কিডনির বার্ধক্য রোধের উপায় খুঁজে বের করা একান্ত জরুরি ৷ আমাদের গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে লিথিয়ামের এটি করার উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা থাকতে পারে ৷ যা কিডনি রোগের বোঝা কমাতে পারে ৷"

এমনকী কোনও ব্যক্তির যদি কিডনির সমস্যা নাও থাকে শরীর সম্পূর্ণ নিরোগ হয়, তাহলেও দেখা যায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিডনির কার্যকারিতা অন্তত 50 শতাংশ হ্রাস পায় ৷ যার ফলে বয়স্ক মানুষদের কিডনি ফেলিওর হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ৷ গবেষণায় এই বিশেষজ্ঞরা দেখান , জিএসকে 3-বিটা তৈরির জন্য দায়ী জিনটিকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিডনির বার্ধক্য রুখে দেওয়া অসম্ভব নয় ৷ এর জেরে কিডনির কার্যকারিতা অক্ষুন্ন থাকে ৷

ইঁদুরের ওপরেও এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন গবেষকরা ৷ ফলাফলগুলি খুব স্পষ্টভাবে দেখায় যে, কম পরিমাণ লিথিয়াম ইঁদুরের কিডনির বার্ধক্য হ্রাস করে । গবেষকরা কিডনি স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করার জন্য মানসিক রোগীদের একটি গ্রুপকেও বেছে নিয়েছিলেন ৷ কারণ এক্ষেত্রে চিকিৎসায় লিথিয়াম কার্বোনেট ব্যবহার করা হয় ৷ দেখা গিয়েছে, যে ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসায় লিথিয়াম কার্বনেট ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁদের কিডনির অবস্থা যাঁরা লিথিয়াম চিকিৎসা গ্রহণ করেননি, তাঁদের তুলনায় ভাল । তবে গবেষকরা বারবারই বলছেন, এক্ষেত্রে খুব সামান্য পরিমাণেই লিথিয়াম ব্যবহার করতে হবে ৷