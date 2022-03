হায়দরাবাদ: সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় গবেষকরা জানিয়েছেন, লিথিয়াম কমিয়ে দিতে পারে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি (Lithium may Decrease the Chances of Dementia) ৷ ডিমেনশিয়া এই মুহূর্তে বছরে প্রায় 10 মিলিয়ন মানুষকে প্রভাবিত করে ৷ বর্তমানে সারা বিশ্বে 55 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ৷ সারা বিশ্বে যে যে রোগে সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায়, তার মধ্যে ডিমেনশিয়া রয়েছে সপ্তম স্থানে ৷ সারা বিশ্বব্যাপী বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই রোগের সবচেয়ে বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় অক্ষমতা এবং পরনির্ভরশীলতা ৷

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নেতৃত্বে এই গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, লিথিয়াম এক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে ৷ কারণ গবেষকরা দেখেছেন যাঁরা লিথিয়াম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে এই রোগের ঝুঁকি অনেকটা কম ছিল ৷ দলটি 50 বছরের বেশি বয়সি প্রায় 30000 রোগীর তথ্য একত্র করে এই গবেষণাটি চালিয়েছেন ৷ পিএলওএস (PLOS) মেডিসিন জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে এই গবেষণাপত্রটি ৷ গবেষকরদের মতে, ডিমেনশিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার উপাদান হতে পারে লিথিয়াম ৷

কেমব্রিজের সাইকিয়াট্রি বিভাগের অধ্যাপক তথা গবেষণার প্রধান লেখক ডাঃ শানকুয়ান চেন বলেন, "ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করতে পারে ৷ " পূর্ববর্তী গবেষণাগুলি ইতিমধ্যেই লিথিয়ামকে সম্ভাব্য চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই ডিমেনশিয়া বা জ্ঞানীয় বৈকল্যের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়েছে ৷ তবে গবেষণা পরিসর এখনও অনেকটাই সীমিত, তাই এটি সম্পূর্ণ ডিমেনশিয়া আক্রান্ত রোগীদের জন্য উপযোগী কি না তা এখনও জানা যায়নি ৷

আরও পড়ুন: দোলের পর ত্বকের যত্ন নিতে জেনে রাখুন কিছু ঘরোয়া টিপস

লিথিয়াম একটি মুড স্টেবিলাইজার, যা সাধারণ বাইপোলার ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ৷ এছাড়া ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রেও এটি সমান কার্যকরী ৷ চেন বলেন, "বাইপোলার ডিসঅর্ডার এবং ডিপ্রেশন ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয় ৷ তাই আমরাও আমাদের বিশ্লেষণে এটিকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম ৷" সাধারণত গবেষকরা মনে করেন বাইপোলার ডিসঅর্ডার ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ৷ তাই তাঁরা লিথিয়াম ব্যবহারের পরামর্শ দেন ৷ কিন্তু চেন, জানান তাঁদের গবেষণায় তাঁরা বিপরীত পরামর্শ দিচ্ছেন ৷ তাঁদের মতে, লিথিয়াম বাইপোলার ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত রোগীদের ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমায় এটা বলা বড় তাড়াহুড়ো করা হয়ে যাবে ৷ এর জন্য আরও পরীক্ষামূলক ওষুধ তৈরি করা প্রয়োজন ৷