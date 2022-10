হায়দরাবাদ: 2009 সাল থেকে, আন্তর্জাতিক মেনোপজ কমিটি (IMS) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় অক্টোবরকে বিশ্ব মেনোপজ সচেতনতা মাস হিসাবে মনোনীত করেছে এবং 18 অক্টোবর বিশ্ব মেনোপজ সচেতনতা দিবস হিসাবে উদযাপন করে । দিনটির উদ্দেশ্য হল, মেনোপজ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার উন্নতির জন্য উপলব্ধ সহায়তা করে (World Menopause Day 2022) ৷

অক্টোবর মাস মেনোপজ সচেতনতার মাস । 18 অক্টোবর মেনোপজ সচেতনতা দিবস । প্রতি বছর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে । এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রিমাচুউর ওভারিয়ান ইনসাফিশিয়েন্সি "। এই দিন পালনের উদদেশ্য হল এই বিষয়ে তথ্য দিয়ে সুস্থ থাকার উপায় বলে দেওয়া, মেনোপজ নারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সহায়তা করা ৷ উপসর্গ গুলির সমস্যা কমিয়ে আনা ও সহযোগিতা করার জন্য গ্রুপ তৈরি করা ।

ডিম্বাশয় নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি । এখান থেকে যে হরমোন নিসৃত হয় তার কাজ মাসিক চক্র নিয়ন্ত্রণ করা । ডিম্বাশয়ের আরও একটি কাজ ডিম তৈরি করা । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের পরিমান কমে যায় তথা হরমোনের পরিমানও কমতে থাকে । একসময়ে পরিমান এতটাই কমে যায় যা মাসিক চক্র আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা । মাসিক বন্ধ হয়ে যায় । এই সময়ে এক নাগাড়ে 12 মাস মাসিক চক্র বন্ধ থাকলে এই অবস্থাকে মেনোপজ বলে । তাই মেনোপজ একটি প্রকৃতিগত বিষয় । এটি কোনও রোগ নয় ।

মেনোপজ, পেরিমেনোপজ বা মেনোপজের পরে একজন মহিলার জীবনের একটি পর্যায় যখন তাঁর মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যায় । এটি একজন মহিলার প্রজনন বছর শেষ হয় । প্রজনন ছাড়াও, এটি আপনার স্বাস্থ্যকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করে । জীবনের এই পরিবর্তন থেকে কোনও নারীই এড়াতে পারবেন না । তাই এই বিশ্ব মেনোপজ দিবসে মেনোপজ সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানুন যা আপনার পক্ষে মোকাবিলা করা সহজ করে তুলতে পারে ৷

কীভাবে এই পুরো প্রক্রিয়া শুরু হয় (Know how this whole process starts)

ইস্টরোজেন হরমোন কমতে থাকার শুরুতে কিছু অসস্থি দেখা দিতে পারে এসময় এটিকে পেরিমেনোপজ বলে । মাসিক স্থায়ীভাবে বন্ধ হওয়াকে মেনোপজ এবং পরের ধাপ পোস্ট মেনোপজ বলে । সবগুলি ধাপের সময় কাল 3-5 বছর হতে পারে । উপসর্গ গুলি সাধারণত 45-55 বছর বয়সের সময় হয় । উপসর্গগুলি সবার সমান ভাবে হয়না । কারো কারো কোন উপসর্গ নাও হতে পারে । কষ্টের মাত্রাও একেকজনের একেকরকম ।

মেনোপজের সঠিক বয়স কত(What is the right age of menopause)

এটি বার্ধক্যের একটি স্বাভাবিক অংশ যা সাধারণত 45 বছর বয়সের মধ্যে ঘটে এই বয়সে, একজন মহিলার ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমতে শুরু করে। উন্নত দেশগুলিতে, একজন মহিলার এই পর্যায়ে পৌঁছানোর গড় বয়স 51 বছর। ভারতে মেনোপজের গড় বয়স ছিল 46-47 বছর, যা কিছু উন্নত দেশের তুলনায় অনেক কম । 40 বছর বয়সের আগে ডিম্বাশয় হরমোন তৈরীতে অক্ষম হয় তখন মেনোপজ হতে পারে যা প্রিমাচিউর ওভারিয়ান ইনসাফিশিয়েন্সি বলে । এটির হার 1%।

উপসর্গগুলি কী কী হতে পারে ?

পেরিমেনোপজে- অনিয়মিত মাসিক, ওজন বেড়ে যাওয়া, একটুতেই রেগে যাওয়া, ঘুম না হওয়া, দুশ্চিন্তা বেড়ে যায় ও ঘাম বেশি হয় ।

মেনোপজের সময় হট ফ্ল্যাশিং দিনে কয়েকবার হতে পারে । তাছাড়া আগের উপসর্গ গুলি আরও একটু বাড়তে পারে ।

কী সমস্যা হতে পারে ?

1. হার্টের রোগ হওয়া

2. হাড় ক্ষয় হওয়া

3. ওজন বেড়ে যাওয়া

4. প্রস্রাবের কিছু সমস্যা হওয়া

5. মেটাবলিক সিনড্রোম

6. ক্যানসার হওয়া।

7. মানসিক সমস্যা হওয়া

এটি থেকে মুক্তির উপায় (Can it be fixed)

প্রারম্ভিক মেনোপজের সঙ্গে সম্পর্কিত স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে এইচআরটি সুপারিশ করা হয় । অকাল মেনোপজ-সহ সমস্ত মহিলাদের জন্য, এটি হরমোন প্রতিস্থাপন থেরাপি (HRT)। এগুলি ছাড়াও: