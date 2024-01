হায়দরাবাদ: শীতে সুস্থ থাকার জন্য খাদ্যাভ্যাসের বিশেষ যত্ন নেওয়া খুবই জরুরি। এই ঋতুতে প্রায়ই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে ৷ যার ফলে আমরা সহজেই রোগ ও সংক্রমণের শিকার হই। এমন পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে আপনার খাদ্যতালিকায় ফল, সবজি ও শুকনো ফল অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। শীতকালে শুকনো ফল খাওয়াও আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । বাদাম, কাজু, কিশমিশের মতো ড্রাইফ্রুট আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী (Dry fruits are very beneficial for our health)।