হায়দরাবাদ: শীতকালে প্রায়ই খাবার এবং পানীয়ের লোভ বেড়ে যায় । আজকাল স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস না করে স্বাস্থ্যকর কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন । এমন পরিস্থিতিতে তিল এবং গুড় হতে পারে সেরা বিকল্প । আপনার শীতকালীন খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে । জেনে নিন, তিল এবং গুড় খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে ৷ জেনে নিন, এই ঠান্ডা ঋতুতে কীভাবে এই সুপারফুড আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে (How this super food will prove beneficial for your health)।