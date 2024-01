হায়দরাবাদ: শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডার পাশাপাশি মানুষ তাঁদের ওজন বৃদ্ধি নিয়েও চিন্তিত । লেবুতে উপস্থিত গুণাবলী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনেক সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে । এটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে ওজন কমতে সাহায্য করে । এছাড়াও শীতকালে কম শারীরিক পরিশ্রমের কারণে হজম ঠিকমতো হয় না ফলে ওজনও বাড়তে থাকে । এমন পরিস্থিতিতে শীতে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়ে (Keeping your weight under control becomes very difficult in winter)।