হায়দরাবাদ: শীতের মরশুমের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি ভালোমন্দ খাবার খাওয়ার জন্যও । এই মরশুমে অনেক সবজি পাওয়া যায় ৷ যে কারণে এই মরশুমকে সবজির মরশুমও বলা হয় । শীতকালে ছোলার শাক, বাথুয়া, মেথি শাক, সরষের শাক ইত্যাদি খাওয়া হয় । এর মধ্যে একটি হল কুলফা শাক, যার সম্পর্কে মানুষ খুব কমই জানে ৷ তবে এটি শুধু স্বাদেই সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও খুবই উপকারী (It is not only delicious in taste but also very beneficial for health)।