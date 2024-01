শীতকালে অনেক খাবার আমাদের উষ্ণ রাখতে সাহায্য করে এবং এই ঋতুতে আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । তবে সুপারফুড হওয়ায় শীতকালে খেজুর বেশ উপকারী । খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার অনেক উপকারিতা রয়েছে (There are many benefits of including it in the diet)। জেনে নিন, শীতে খাদ্যতালিকায় পরিণত করার কিছু উপকারিতা ৷