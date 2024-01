হায়দরাবাদ: ফুলকপির মতো দেখতে ব্রকলি সুপারফুডের চেয়ে কম নয়, কারণ এটি অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর । ব্রকলি প্রোটিনের ভাণ্ডার, যা নিরামিষাশীদের জন্য একটি ভালো বিকল্প । এছাড়াও এতে ভিটামিন এ, সি, ফাইবার, জিঙ্ক, আয়রন, সেলেনিয়াম, পলিফেনল, ক্যালসিয়ামের মতো উপাদান রয়েছে, যা আমাদের শরীরের অনেক কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় (It is necessary for our body to function properly)।