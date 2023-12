হায়দরাবাদ: বই পড়া একটি খুব ভালো অভ্যাস ৷ যার মাধ্যমে আপনি শুধু আপনার স্বাস্থ্যই নয় ব্যক্তিত্বকেও উন্নত করতে পারেন । এমনকী বই পড়া মানসিক চাপ এবং বিষণ্ণতার মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। পড়ার অভ্যাসও শিথিল হতে সাহায্য করে। প্রতিদিন মাত্র কয়েক মিনিট পড়লে আপনি একটি দু'টি নয়, অনেক উপকার পেতে পারেন। জেনে নিন, বই পড়ার অভ্যাসের এমনই কিছু উপকারিতা সম্পর্কে (About some such benefits of reading habit)।