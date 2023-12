হায়দরাবাদ: রসুন ভারতীয় হেঁশেলে ব্যবহৃত একটি জনপ্রিয় সবজি, যা অধিকাংশ খাবারেই ব্যবহৃত হয় । এটি খেলে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায় । বিশেষ করে শীতকালে এটি খেলে শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই মজবুত হয় না, শরীরের ভিতরে তাপও বজায় থাকে । সাধারণ রসুনের কথা সবাই নিশ্চয়ই শুনেছেন, কিন্তু আপনি কি কখনও কালো রসুনের কথা শুনেছেন ? জেনে নিন, কালো রসুনের কিছু উপকারিতা সম্পর্কে (About some of the benefits of Black Garlic) ৷