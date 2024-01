হায়দরাবাদ: যদিও শীতে শীত আমাদের জীবনকে কঠিন করে তুলেছে, এই ঋতুতে আপনাকে অনেক খাবার ও পানীয়ের বিকল্পও দেয় । এই ঋতুতে, বিভিন্ন ফল এবং সবজি আপনার খাদ্যের একটি অংশ হয়ে ওঠে ৷ যা কেবল সুস্বাদু নয় স্বাস্থ্যের জন্যও খুব উপকারী । এর মধ্যে সেলারি অন্যতম, যা সবুজ শাক সবজি হওয়ায় শীতকালে খুবই উপকারী । এটি আপনাকে অন্যান্য অনেক সবজির চেয়ে বেশি পুষ্টি সরবরাহ করে (Provides more Nutrients than many other Vegetables)।