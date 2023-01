হায়দরাবাদ: ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা একবার দেখা দিলে সারাজীবন স্থায়ী হয় । এটি একটি বিপাকীয় ব্যাধি যাতে রোগীর শরীরের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুব বেশি হয়ে যায় । ডায়াবেটিসকে চিনিও বলা হয় । এই রোগের কারণ জিনগত হতে পারে । খারাপ জীবনধারার কারণেও হতে পারে । ডায়াবেটিস রোগীদের খাবার ও পানীয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে । কারণ রোগীর রক্তে শর্করার মাত্রা যেন স্বাভাবিকের চেয়ে কম না হয় । রোগীর শরীরে সুগার খুব বেশি বা খুব কম হয়ে গেলে উভয়েরই স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে । ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ডায়েট খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই জেনে নিন ডায়াবেটিক ডায়েট সম্পর্কে ডাক্তাররা কী বলেন (Control your Diabetes with these easy steps) ?

ডায়াবেটিস রোগীদের কী কী খাবার এড়িয়ে চলতে হবে: সাধারণভাবে ডায়াবেটিস রোগীদের চিনি, মিষ্টি, চিনি, আম, আঙুর, ডালিম, আলু, ভাত এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাট জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে । ডায়াবেটিস রোগীদের প্যাকেটজাত খাবার একেবারেই খাওয়া উচিত নয় । চিকিৎসকদের মতে, একেক জনের শরীরের চাহিদা ও সামর্থ্য একেক রকম । এমন পরিস্থিতিতে খাবারের পদ্ধতিও সবার জন্য আলাদা হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, ভাত বা ভাত কিছু ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, কিন্তু অন্যদের জন্য নয় । ডাক্তার বলেছেন, ডায়াবেটিস রোগীদের খালি পেটে চা পান করা উচিত নয় ।

ডায়াবেটিস রোগীরা কী কী খাবার খেতে পারেন ? ডায়াবেটিস রোগীরা সকালে খালি পেটে প্রথমে গরম জল পান করতে পারেন । আপনি যদি চিনির মাত্রা পরিমাপ করতে চান, আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠার 15 মিনিটের মধ্যে এটি পরিমাপ করতে পারেন । সকালে চা পানের অভ্যাস থাকলে বাদাম ও আখরোটের মতো শুকনো ফল রাতে ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খাওয়ার পর চা পান করুন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক । জলখাবারে মুগ ডাল চিল্লা, বেসন চিল্লা এবং ডালিয়া খেতে পারেন। বেশি করে সবুজ শাকসবজি খান ।

যতটা সম্ভব আলু এড়িয়ে চলুন । খাবারের আগে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার খান। স্যালাড প্রতিটি খাবারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত (Consuming salad can be beneficial)। স্যালাডে সাধারণত শসা ও টমেটো খেতে পারেন । খাওয়ার পর 15-20 মিনিট হাঁটুন । এছাড়াও, একটি দৈনিক রুটিন সেট করতে ভুলবেন না । সময়মত খাবার খান । সকালের জলখাবার এবং রাতের খাবারের মধ্যে প্রায় 12 ঘন্টার ব্যবধান থাকা উচিত । ডায়াবেটিস রোগীরা কি ফল খেতে পারেন ? ডায়াবেটিস রোগীরা সহজেই আপেল, বেরি, কিউই, চেরি, নেক্টারিন খেতে পারেন । এর পাশাপাশি ডায়াবেটিস রোগীদের আম ও পালং শাক খাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে ।

(উপরের বিবরণগুলি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে । কোন খাদ্যতালিকাগত সম্পূরক বা স্বাস্থ্য তথ্য গ্রহণ করার আগে একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারের সঙ্গে পরামর্শ করুন )।