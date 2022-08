আজকের দিনে, প্রতি 3 জনের মধ্যে 1 জন মহিলা প্রস্রাবের অসংযমে ভুগছেন । তবুও মাত্র কয়েক শতাংশ নারী চিকিৎসা পাচ্ছেন । এই অবস্থা সম্পর্কে একজনের কী জানা দরকার এবং কেন সঠিক সময়ে চিকিৎসা করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ শ্রী রামকৃষ্ণ হাসপাতালের ইউরো-গাইনোকোলজি বিভাগ প্রস্রাবের অসংযমতা এবং প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণগুলি সম্পর্কে গবেষণা করে জানিয়েছে (Know About Urinary Incontinence and the Need to Undergo Treatment)।

আগেকার দিনে, প্রস্রাবের অসংযম বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে প্রভাবিত হয়েছিল এবং অল্প বয়স্কদের মধ্যে এটি বেশ বিরল ছিল । কিন্তু জীবনযাত্রার দ্রুতগতি এবং এখন জীবনযাত্রায় ব্যপক পরিবর্তনের কারণে তরুণীরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । পরিসংখ্যান দেখায় যে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় 21.3% প্রস্রাবের অসংযম দ্বারা প্রভাবিত হয় । কিন্তু এই অবস্থাটা ঠিক কী ?

প্রস্রাবের অসংযম বোঝা: প্রস্রাবের অসংযমকে অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রস্রাবের আকস্মিক ক্ষতি হিসাবে উল্লেখ করা হয় । এটি মূত্রাশয় নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণে হয় যা বয়স্ক মহিলাদের এবং জন্মদানকারী মহিলাদের মধ্যে সাধারণ ব্য়াপার । অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে জরায়ু প্রল্যাপস এবং বারবার মূত্রনালীর সংক্রমণ । আর্জ ইনকন্টিনেন্স: এই ধরনের অসংযম প্রস্রাব জরুরি প্রয়োজনে আলাদা করা হয় । প্রায়শই, এটি খুব দ্রুত ঘটে একজনের বাথরুমে পৌঁছনোর আগেই প্রস্রাব বের হয়ে যায় । অর্জ ইনকন্টিনেন্স ওভারঅ্যাকটিভ ব্লাডার (OAB) নামে পরিচিত একটি অবস্থার ফলে হতে পারে । দুর্বল পেলভিক পেশী, স্নায়ুর ক্ষতি, সংক্রমণ, মেনোপজের পরে ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়া বা শরীরের ভর সূচকের উচ্চতা-সহ বিভিন্ন কারণের কারণে OAB হতে পারে । স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্স: শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সময় প্রস্রাব লিকেজ হওয়া সাধারণত স্ট্রেস ইনকন্টিনেন্সের ফলাফল । সাধারণত পেলভিক ফ্লোরের পেশিগুলি দুর্বল হয় এবং অঙ্গগুলিকে পর্যাপ্তভাবে সমর্থন করে না । অনেক সময় হাসি, কাশি, হাঁচি, দৌড়ানো, ইত্য়াদির সম৷য় প্রস্রাব বের হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ অনুভব হয় । ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স: প্রতিবার প্রস্রাবের পর যদি মূত্রাশয় পুরোপুরি খালি না হয়, তাহলে একজনের ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স হতে পারে । মিশ্র অসংযম: এই ধরণের অসংযম একাধিক কারণের ফলাফল যা লিকেজ উদ্বেগের দিকে পরিচালিত করে । যারফলে মিশ্র অসংযম স্ট্রেস অসংযম এবং একটি হাইপারঅ্যাকটিভ মূত্রাশয় উভয়ই জড়িত হতে পারে । প্রস্রাবের অসংযমতার লক্ষণ: প্রতিটি ব্যক্তি ভিন্নভাবে উপসর্গ অনুভব করতে পারে । সম্ভাব্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে: সময়মতো বাথরুমে পৌঁছতে না পারা বা তাড়াহুড়ো করে বাথরুমে যাওয়া এবং প্রস্রাব ক্ষয় হওয়া । ব্যায়াম বা নড়াচড়ার সময় মূত্রত্যাগ লিকেজ যা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করে । হাঁচি বা হাসলে প্রস্রাব বের হয়ে যেতে পারে । প্রস্রাব বের হওয়ার সংবেদন ছাড়াই ভিজে যাওয়ার স্থায়ী অনুভূতি। অপর্যাপ্ত মূত্রাশয় খালি হওয়ার অনুভূতি ।

প্রস্রাবের অসংযমে চিকিৎসা: প্রস্রাবের অসংযম উদ্বেগ নিয়ে দু'জন মহিলা শ্রী রামকৃষ্ণ হাসপাতালে এসেছিলেন ৷ তাঁদের রোগ নির্ণয়ের পরে, গাইনোকোলজিস্টরা জীবনযাত্রার জন্য কয়েকটি ওষুধ সুপারিশ করেছিলেন । প্রত্য়েকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন ।

বেশিরভাগ মহিলারা নিজেরাই প্রস্রাবের অসংযম নিয়ে বিব্রত থাকেন এবং এখনও চিকিৎসা করাতে অনিহা করেন এবং খোলামেলা কথা বলতে বিব্রতবোধ করেন । সমযের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্রাবের অসংযম চিকিৎসা করা এখন সহজ, কেউ বিব্রত এড়াতে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পেতে পারেন ।