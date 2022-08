আপনি কি আপনার যৌনজীবন নিয়ে চিন্তিত ? রোল প্লেয়িং এবং সেক্স গ্যাজেট আপনার যৌনজীবনকে আনন্দদায়ক করে তোলার কয়েকটি সীমিত উপায় মাত্র ৷ তবে আরও অনেক উপায় আছে যা অনুসরণ করে আপনি আপনার একঘেঁয়ে সেক্সলাইফ আনন্দপূপর্ণ করে তুলতে পারবেন ৷ আপনি কী কখনও "কারেজা" কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করার কথা ভেবেছেন? এই কৌশল শুধু যে সঙ্গমকে আনন্দময় করে তুলবে তাই নয় একইসঙ্গে শীঘ্রপতন জাতীয় সমস্য়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতেও সাহায্য করবে ৷

কী এই কারেজ্জা ? (What is Kareeza technique and how it can boost your sex life)

কারেজ্জা হল এক ধরণের কোমল, সহানুভূতিশীল যৌন ক্রিয়াকলাপ (এর উচ্চারণ 'ka-RET-za')। ইতালীয় শব্দ "carezza", যার অর্থ 'আদর করা', এখানে 'Karezza' নামের উৎপত্তি (Kareeza Technique) । যৌন ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য ধরণের থেকে ভিন্ন, কারেজ্জার উদ্দেশ্য হল আপনার সঙ্গীর সঙ্গে একত্রিত হওয়া ।

কারেজ্জা শারীরিক আকাঙ্ক্ষার চেয়েও অনেক বেশি কিছুু । আপনার প্রিয়তমার প্রতি ইটারনাল বা স্পিরিচুয়াল লাভের ওপরেই বেশি মনোযোগ দেয় এই পদ্ধতি । কারেজা পদ্ধতিতে মনের সঙ্গে মনের মিলনে বেশি জোর দেওয়া হয় ৷ যেমন, হাসি, হাতে হাত রাখা, আলিঙ্গন করা ইত্যাদি ৷ কারেজ্জা পদ্ধতি ব্যবহার করার করার কিছু টিপস রয়েছে:

1. আপনার সঙ্গীকে বিজ্ঞতার সঙ্গে বাছুন: কারেজ্জা কোনও এক রাতের সম্পর্ক নয় ৷ এটি সবচেয়ে ভালো কাজ করে যখন আপনি এমন কারও সঙ্গে থাকেন যাঁকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন । তাছাড়া যিনি কিছু সময় ধরে সম্পর্কে রয়েছেন । এই পুরো ঘটনাটিকে থেরাপিউটিক বলে মনে হয় । এটি একটি নির্ভরযোগ্য সঙ্গীর সঙ্গে সবচেয়ে ভালো কাজ করে ।

2. উদ্দেশ্য সম্বোধন: আপনি এবং আপনার সঙ্গী যদি ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে চেষ্টা করেন তাহলে সফল হবেন না ৷ আপনার সঙ্গীর ইচ্ছাকে বুঝুন । দু'জনের পছন্দ আদান প্রদান করুন ৷

3. আগে থেকে ভালোভাবে যোগাযোগ করুন: কেন আপনি কারেজ্জা চেষ্টা করছেন সেই সম্পর্কে পরিষ্কার হন যাতে আপনি এবং আপনার সঙ্গী একসঙ্গে মন দিতে পারেন ৷

5. ছোট ছোট সময়ের বিভাগ তৈরী করুন: কারেজ্জা হল আধ্যাত্মিক যৌনতার একটি রূপ যা ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে পারে ৷ যদিও সবসময় এমন হয় না । সঙ্গমের পুরো প্রক্রিয়া বেশিরভাগের ক্ষেত্রে যা পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যায় ।

6. অর্গাজম নিয়ে চিন্তা করবেন না: থেরাপিস্টরা বলছেন, বীর্জপাত নিয়ে চিন্তা করবেন না ৷ এটি একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় ৷ উত্তেজনার বশে শীঘ্র পতন নিয়েও মোটেই চিন্তা করবেন না ৷ বিশেষত যদি আপনি প্রথমবার কারেজ্জা ট্রাই করে থাকেন ৷