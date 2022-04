হায়দরাবাদ : মেডিক্যাল জার্নাল 'প্ল্যাসেন্টা'য় প্রকাশিত একটি নয়া রিপোর্টে দেখা গিয়েছে গবেষকরা বলছেন, শ্বাসের সঙ্গে নেওয়া ন্য়ানো পার্টিক্যালস যা প্রচলিত মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না তা ভ্রুণকে রক্ষা করা প্রতিরক্ষার দেওয়ালেকেও অতিক্রম করে যেতে পারে এবং সরাসরি ভ্রুণের ওপর প্রভাবও ফেলতে পারে ৷ এধরণের ন্যানো পার্টিক্যালস হাজারো সাধারণ পন্যের মধ্যে পাওয়া যায় ৷ রাটগার্স ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা কম ওজনের শিশুদের জন্মের কারণগুলি অধ্যয়ন করে দেখতে গিয়ে গর্ভবতী ইঁদুরের দেহে ধাতব টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইডের তৈরি ন্যানো পার্টিক্যালগুলির গতিবিধি ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছেন ৷

তাঁরা দেখেছেন, ন্যানো পার্টিক্যালস শ্বাসের মধ্য়ে দিয়ে শুধু যে ইঁদুরের শরীরে পৌঁছতে পারে তাই নয় এদের মধ্য়ে বেশ কিছু পার্টিক্য়ালস প্রাথমিক বাধাও সহজেই অতিক্রম করে যায় (how can nanoparticles affect foetus) ৷ আর সেখান থেকেই এগুলি প্ল্যাসেন্টায় পৌঁছে যায় সাধারণত এটি একটি ফিল্টার এবং যা ভ্রুণকে রক্ষা করে (can nanoparticles affect placenta) ৷ রাটগারের সহকারী অধ্যাপক ফোবি স্ট্যাপলটন বলেন, "কণাগুলি এত ছোট যে খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন ৷ কিন্তু, কিছু বিশেষ কৌশল ব্যবহার করে, আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে কণাগুলি ফুসফুস থেকে প্ল্যাসেন্টায় পৌঁছয় ৷ সম্ভবত গর্ভাবস্থায় এটি ভ্রূণের টিস্যুতেও স্থানান্তরিত হতে পারে। প্ল্যাসেন্টা এই কণাগুলির জন্য বাধা হিসাবে কাজ করে না ।"

বেশির ভাগ ন্য়ানো পার্টিক্যালস কৃত্রিমভাবে তৈরি ৷ কিছু এমনও রয়েছে যা প্রাকৃতিক ৷ এই ন্যানো পার্টিক্যালসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ কিছুক্ষেত্রে এগুলি ওষুধের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কাজে লাগে ৷ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্সেসের মতে, "মানব স্বাস্থ্যের উপর পরিবেশের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে খুব কমই জানা আছে মানুষের ৷"

পরীক্ষা চলাকালীন, বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের 'কন্ট্রোল' গ্রুপেও টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড সনাক্ত করার পর অবাক হয়েছিলেন কারণ তাদের ন্যানো পার্টিকেল দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ সাধারণত যে ধরণের খাবার যে প্রাণীদের দেওয়া হয় তাতেই টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড থাকে । স্ট্যাপলটন বলেন "এখন যেহেতু আমরা জানি যে ন্যানো পার্টিক্যালগুলি মায়ের ফুসফুস থেকে প্ল্যাসেন্টা এবং ভ্রূণের টিস্যুতে স্থানান্তরিত হয় তখন আমরা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেই পারি ৷"