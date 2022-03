হায়দরাবাদ : অ্যাংলিয়া রাস্কিন ইউনিভার্সিটির চক্ষু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘক্ষণ মোবাইল বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকার জেরে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে (Increase in Screen Time can Cause Health Risks) ৷ স্ক্রিন টাইম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য়ের ক্ষেত্রে নানা বাধার সৃষ্টি হতে পারে ৷ বিশেষত কোভিড মহামারির জেরে দূরবর্তী শিক্ষার বিষয়টি আরও বেড়ে গিয়েছে ৷ অনেক দেশই তাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করে রেখেছে ৷ ফলত শিক্ষা এখনও অনেক জায়গাতেই অনলাইন নির্ভর ৷ আর এই বিশেষ সময়কালেই এই গবেষণাটি চালিয়েছেন গবেষকরা ৷

প্রায় প্রতিটি দেশেই স্ক্রিন টাইম কয়েক ঘণ্টা বেড়ে গিয়েছে ৷ যেমন গবেষকরা দেখেছেন, চিলিতে স্কুলের শিশুদের স্ক্রিনটাইম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে ৷ জার্মানিতে স্ক্রিনটাইম বেড়ে গিয়েছে দৈনিক প্রায় এক ঘণ্টা ৷ তিউনিসিয়ায় 5-12 বয়সি বাচ্চাদের স্ক্রিনটাইম বেড়ে গিয়েছে 111 শতাংশ ৷ ডিজিটাল ডিভাইস অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে রীতিমত খারাপ প্রভাব পড়ছে চোখের স্বাস্থ্য়ের উপর ৷ যেমন চোখের স্ট্রেন, আনস্টেবল বাইনোকুলার ভিশন (একটি ভিজ্যুয়াল ইমেজ তৈরি করতে উভয় চোখ পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করতে না পারা), ড্রাই আইসের সমস্য়া ৷

গবেষকরা বলছেন, অন্য ডিভাইসে কিছু দেখার সময় নিজের ফোনে সোশ্যাল মিডিয়া ব্রাউজ করা বা এভাবে একটি ডিভাইস থেকে বারবার অন্য় ডিভাইসে সুইচ করলে চোখের উপর চাপ প্রায় 22 শতাংশ বেড়ে যায় ৷ স্ক্রিনটাইম বৃদ্ধির ফলে চোখ তো বটেই ঘাড় এবং কাঁধের ব্যথা, অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা এবং তার ফলে স্থুলতার সমস্যাও বাড়তে পারে ৷

অ্যাংলিয়া রাস্কিন ইউনিভার্সিটির ভিশন অ্যান্ড আই রিসার্চ ইউনিটের পরিচালক তথা গবেষণার প্রধান লেখক অধ্যাপক শাহিনা প্রধান বলেন, "বাচ্চাদের ক্ষেত্রে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যসম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন ৷ ডিভাইসগুলির যথাযথ ব্যবহার একান্ত জরুরি ৷ শুধু তাই নয়, ডিভাইসগুলির থেকে তাদের দূরে থাকতে উৎসাহিত করা উচিত ৷ যেমন বাইরে খেলাধুলো করা ৷"

এই সমস্য়া থেকে বাঁচতে বাবা মায়েদের কী করা প্রয়োজন :