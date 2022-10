হায়দরাবাদ: দীপাবলি হল দেবী লক্ষ্মী এবং ভগবান গণেশকে পূজার দিন । তাদের পূজা ছাড়া এই উৎসব অসম্পূর্ণ । এদিকে, কালী পুজো (Diwali 2022) কার্তিক মাসের অমাবস্যায় পালিত হয় (Diwali 2022)। কালী পুজো প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, বিহারের মিথিলা অঞ্চল এবং মহারাষ্ট্রের টিটওয়ালা শহরে পালিত হয় ।

কিন্তু প্রায়ই মনে হয়, কেন দীপাবলিতে লক্ষ্মীর আরাধনাকে অন্যান্য দেবতার তুলনায় এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় ? জেনে নিন এই প্রশ্নের উত্তর এবং এর ধর্মীয় তাৎপর্য:

দীপাবলিতে লক্ষ্মী পূজার তাৎপর্য

আমরা সবাই জানি মা লক্ষ্মী হলেন সম্পদের দেবী । সম্পদ এবং গৌরব অর্জনের অনেক উপায় আছে । কার্তিক অমাবস্যার শুভ দিনে, সম্পদের দেবী সন্তুষ্ট হন এবং সমৃদ্ধি প্রাপ্তির আশীর্বাদ করেন । দীপাবলির আগে শারদ পূর্ণিমা উৎসব, দেবী লক্ষ্মীর জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয় । তারপর, দীপাবলিতে তাঁর পুজো করার পর, তিনি ধন-সম্পদ ও ধন-সম্পদের আশীর্বাদ দেন ৷

আরও পড়ুন: দীপাবলিতে রাশি অনুসারে লক্ষ্মীর পুজো করুন, মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হবেন

ধর্মীয় বিশ্বাস কী ?

কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপাবলি পালিত হয়। এর কারণ হল দেবী লক্ষ্মীর জন্মদিনটি কার্তিক মাসের 15 দিন আগের পূর্ণিমায় শারদ পূর্ণিমা হিসাবে পালিত হয় (Why is Maa Lakshmi worshiped on Diwali)। এই ধরনের নানা কারণে দীপাবলিতে লক্ষ্মী পুজো অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। তবে দীপাবলির সময় লক্ষ্মী, কালরাত্রি, গণপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, শিবেরও পুজো করা উচিত।

