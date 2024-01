হায়দরাবাদ: আজকাল জীবনধারা এমন যে আমরা প্রায়শই পর্যাপ্ত ঘুম পাই না । অনেকেই এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন যার কারণে তারা সারাদিন ক্লান্ত বোধ করেন । আপনিও যদি সেই ব্যক্তিদের একজন হন যারা বেশ কয়েকদিন ধরে পর্যাপ্ত ঘুম ঘুমাচ্ছেন না, তাহলে আপনাকে সতর্ক হতে হবে । যদি এই দিকে মনোযোগ না দেন তবে আপনার শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে । এমন পরিস্থিতিতে ঘুমের স্বাস্থ্যবিধি খুবই উপকারী । জেনে নিন, এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা অনুসরণ করে আপনিও শান্তিতে ঘুমাতে পারেন (Following are some things that you too can sleep peacefully)।