হায়দরাবাদ: সুইডেনে পরিচালিত গবেষণা অনুসারে, যারা বয়ঃসন্ধিকালে অর্থাৎ 15-19 বছর বয়সের মধ্যে দিনে কমপক্ষে সাত ঘণ্টা ভালো ঘুম হয় না, তারা বড় হওয়ার পরে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস (এমএস) হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে (Health Tips)।

সাত ঘণ্টার কম ঘুমকে হালকা ঘুম বলে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় । 7-9 ঘন্টা ঘুম ভালো ঘুম হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং 10 ঘণ্টা বা তার বেশি দীর্ঘ ঘুম হিসাবে । ছুটির দিনে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দীর্ঘ ঘুম এমএস হতে পারে না । এটি উপসংহারে পৌঁছেছিল যে আপনি যদি কমপক্ষে সাত ঘণ্টা ঘুমান তবে এটি মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হতে পারে । ঠিকমতো ঘুম না-হওয়া একটি সমস্যা । রক্তনালীগুলির এই শক্ত হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড এবং অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে। অল্প বয়সে শিফটের কাজও এমএস হতে পারে ৷

দূষিত ওষুধের ক্ষেত্রে...WHO জরুরি সতর্কতা (In the case of contaminated drugs...WHO urgent warnings)

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) দেশগুলিকে দূষিত ওষুধ শনাক্ত করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করেছে । গত চার মাসে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনায় ডব্লিউএইচও বলেছে যে শিশুদের দেওয়া কাশির সিরাপগুলিতে ডায়াথাইলিন গ্লাইকল এবং ইথিলিন গ্লাইকল উচ্চ মাত্রায় রয়েছে । মাত্র তিনটি দেশে পাঁচ বছরের কম বয়সি 300 শিশু এই ওষুধে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

গর্ভবতী শিশুদের উপরও কোভিডের প্রভাব (The impact of covid on pregnant babies too)

কোভিড-সংক্রমিত গর্ভবতী মহিলাদের প্রাথমিক পর্যায়ে, সাম্প্রতিক গবেষণায় এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে ভ্রূণের পাশাপাশি প্লাসেন্টা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি, মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

ওমিক্রনের আগে আসা সাবটাইপগুলি বিশেষত ক্ষতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল । 'দ্য ল্যানসেট রিজিওনাল হেলথ-ইউরোপ ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত গবেষণায় জানা গিয়েছে, প্ল্যাসেন্টাল সেপারেশনের কারণে গর্ভের শিশুর বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য ব্যাহত হয়েছে । অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির গবেষকরা 76 জন গর্ভবতী মহিলার সমস্ত 76 টি ভ্রূণ এবং প্ল্যাসেন্টা এমআরআই এর শিকার হয়েছেন । এদের মধ্যে 38 জন কোভিড আক্রান্ত এবং বাকি 38 জন সুস্থ । প্যাট্রিক কিয়েনাস্ট, যিনি গবেষণার নেতৃত্ব দেন, বলেন যে ডেলটা-সদৃশ বৈকল্পিক দ্বারা সংক্রামিত ভ্রূণের রক্তনালীতে রক্ত ​​জমাট বাঁধার সমস্যা ছিল ।

