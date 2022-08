হায়দরাবাদ: ত্বকের যত্ন নিতে চান ? ত্বকের বয়স ধরে রাখতে চান ? তাহলে ব্যবহার করুন কলা (Banana for skin care at home)। দেখুন কীভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে ত্বকের জন্য কলা ব্যাবহার করবেন(Skin Tips) ? কলাতে রয়েছে ভিটামিন সি, ই এবং পটাশিয়াম । এগুলি ত্বক ও চুলের জন্য খুবই উপকারী (How to use banana)। আপনি যদি কলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকচর্চাতেও ব্যবহার করেন তাহলে সুফল মিলবেই (Know the Hidden Secrets of Banana) ৷

ঘরোয়া পদ্ধতিতে দেখে নেওয়া যাক ত্বকে কীভাবে কলা ব্যাবহার করবেন ?

1. পাকা কলার খোসা ছাড়িয়ে ভালোভাবে পিষে তা মুখ ও চুলে মেখে নিতে হবে । রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের ফলে শরীরে নানা রকমের ক্ষতি হয় । কলা ব্যবহার করলে সেই ক্ষতির অনেকটাই পূরণ হওয়ার সম্ভবনা থাকে ।

2. কলা ত্বক টানটান রাখে এবং মসৃণতা বজায় রেখে তারুণ্য ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে ।

3. কলা চটকে এরসঙ্গে দই মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ত্বকে ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায় ।

4. চুলের রুক্ষতা দূর করতেও এই প্যাক বেশ উপকারী ।

5. চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, উজ্জ্বলতা ও মসৃণভাব আনতে চাইলে এরসঙ্গে এক চা-চামচ গ্লিসারিন বা মধু যোগ করে মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে । মিশ্রণটি চুলে ব্যবহার করে 30 মিনিট অপেক্ষা করে ধুয়ে ফেলতে হবে ।

6. এই একই প্যাক মুখের ত্বকেও ব্যবহার করা যাবে এবং ত্বক হবে মসৃণ ও সতেজ ।

7. কলা অন্য ফলের সঙ্গে মিশেও ভালো কাজ করে । এরসঙ্গে পাকা পেঁপে, আপেলের কুচি ও কমলার শাঁস যোগ করে মুখে মাখলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে ।

8. কমলাতে রয়েছে ভিটামিন সি । তাই ভারসাম্য রক্ষা করতে কলার সঙ্গে কমলার রস যোগ করা যায় । এতে ত্বক হবে চকচকে ৷

9. আপেলে পেক্টিন থাকায় কলার সঙ্গে মিশিয়ে প্যাক হিসেবে ব্যবহার করলে তা ত্বক পরিষ্কার করার পাশাপাশি সতেজভাব আনতেও সহায়তা করে ।

কলা কেবল স্বাস্থ্যোপকারী ফল হিসেবেই নয় বরং ত্বক ও চুলের জন্যও সমানভাবে উপকারী ।