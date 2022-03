পরিসংখ্য়ান অনুযায়ী, বিশ্বব্য়াপী প্রায় 466 মিলিয়ন মানুষ রয়েছেন যাঁরা কানে শুনতে পান না ৷ বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেখতে হলে দেখা যাবে 6.1 শতাংশ মানুষ বধিরতার শিকার ৷ হু-এর মতে 2050 সালের মধ্য়ে প্রায় 900 মিলিয়ন মানুষ শ্রবণ ক্ষমতা হারাতে চলেছেন ৷ তাই বধিরতার কারণগুলি সচেতনতা প্রচার করা একান্ত দরকার (How One can Prevent Hearing Loss) ৷

এই বছর আমাদের লক্ষ্য় দেওয়া দরকার নিরাপদ শ্রবণের ওপর অর্থাৎ যাতে শ্রবণশক্তি হ্রাস না পায় সে বিষয়ে যত্ন নেওয়া ৷ এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা উচিত ৷

কান এবং শ্রবণের ক্ষেত্রে কিছু যত্ন নেওয়া হলে কিন্তু দীর্ঘ সময় বধিরতার সমস্য়াকে এড়ানো সম্ভব ৷

অনেক উপায় আছে যার মাধ্য়মে নিজেকে 'বধিরতার অনেক সাধারণ কারণ' যেমন প্রচণ্ড আওয়াজ প্রভৃতি থেকে বাঁচানো সম্ভব ৷

আর সেফ লিসেনিং বা নিরাপদ শ্রবণের মাধ্য়মেও বধিরতা থেকে বাঁচা সম্ভব ৷

শ্রবণশক্তি হারানোর মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হতে পারে ৷ একে হালকা, মাঝারি, গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর এই চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কখনও কখনও, এটি জন্মগতভাবেও হতে পারে আবার পরবর্তী জীবনেও এই সমস্য়া তৈরি হতে পারে। আসুন এই চারটি ভাগ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক:

কন্ডাক্টিভ শ্রবণ ক্ষমতা হ্রাস: শ্রবণ ক্ষমতা যদি এমন কিছুর কারণে ঘটে যা বাইরের বা মধ্য কানের ভিতর শব্দ আসা বন্ধ হয়ে যায় । এই ধরণের সমস্য়ার ক্ষেত্রে প্রায়শই ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়: