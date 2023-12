দীর্ঘদিন ধরে মানুষ রেড ওয়াইনকে স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে দেখে আসছে । এছাড়া এটি হার্টের জন্য ক্ষতিকর নয় বলেও বিশ্বাস করা হয় । তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে । নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রেড ওয়াইন অন্যান্য অ্যালকোহলের মতোই ক্ষতিকর (Red wine is just as harmful as any other alcohol)।