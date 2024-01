হায়দরাবাদ: প্রোটিন এবং ফাইবার সমৃদ্ধ রোস্টেড ছোলা শীতের সুপারফুড। আমাদের শরীরে ছোলায় উপস্থিত এই দুটি পুষ্টির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রোটিন কোষ তৈরির পাশাপাশি তাদের মেরামত করতে কাজ করে, যখন পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে ফাইবার প্রয়োজন । এ ছাড়া ছোলার প্রকৃতিও গরম । বিশেষ করে শীতকালে এই ধরনের খাবার খাওয়া উচিত (This type of food should be eaten in winter)।