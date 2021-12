হায়দরাবাদ, 21 ডিসেম্বর : বলা হয়, মানুষের শরীর-মনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে পেটের ৷ কিন্তু, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের খাদ্যাভাস বদলাচ্ছে, দ্রুত হচ্ছে জীবনের গতি ৷ ফলে চটজলদি খাবারের দিকে বেশি ঝুঁকছে মানুষ ৷ পুষ্টিবিদরা বলেন, সুস্থ থাকতে সবুজ সবজি এবং রঙিন ফলের বিকল্প নেই ৷ সেরকমই একটি ফল বেদানা ৷

নিয়মিত বেদানা খেলে কী হয় ?

বেদানা এমনই একটি ফল যা সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয় । নিয়মিত বেদানা খেলে তা বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ।

বেদানার উপকারিতা (Benefits of pomegranate) :

বহু ডাক্তারই নিয়মিত বেদানা খাওয়ার পরামর্শ দেন (Many doctors recommend consumption of pomegranate on a regular basis) ৷ পুষ্টিবিদ ডাঃ দিব্যা শর্মা বলেন, ‘‘প্রতিদিন অন্তত একটা করে বেদানা খেলে তা শরীরে রক্ত বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে অনেক গুরুতর রোগ থেকে রক্ষা করে । এতে ভিটামিন এ, বি, সি, ডি, ই, কে, আয়রন, ফোলেট, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন এবং পটাসিয়াম-সহ প্রচুর পুষ্টি উপাদান রয়েছে (Nutrients found in pomegranate) । একইসঙ্গে এতে রয়েছে রুফেজ যা হজমক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ।

একটি বেদানায় প্রায় 234 ক্যালরি থাকে ৷ এটি আমাদের প্রতিদিনের ভিটামিন-সি এর চাহিদার প্রায় 40% মেটায় । এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও পাওয়া যায় । পাশাপাশি বেদানায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেটিভ, অ্যান্টি-অ্যাথেরোজেনিক, অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-প্লাক, অ্যান্টি-প্যারাসাইটিক, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল, অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি-প্রোলিফারেটিভ, অ্যান্টি-টিউমার এবং অ্যান্টি-ক্যানসার বৈশিষ্ট্যও ।

নিয়মিত বেদানা খাওয়ার উপকারিতা :

নিয়মিত বেদানা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে । ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন-এর (National Center for Biotechnology Information) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে বেদানার বীজে অ্যান্টি-অক্সিডেটিভ, অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা শুধু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না, দুর্বল প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে হওয়া রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে ।

বেদানায় অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আলসারেটিভ কোলাইটিসের মতো গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় ৷ এতে থাকা রুফেজ হজমশক্তি বাড়ায় । বেদানার মধ্যে অ্যান্টি-হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি প্রভাব পাওয়া যায় । হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি হল এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যা পাকস্থলীতে পাওয়া যায়, যা পরিপাকতন্ত্রকে প্রভাবিত করে ।

আর্থ্রাইটিস রোগীদের নিয়মিত বেদানার রস খাওয়া উচিত ৷ কারণ বেদানা প্রদাহ-বিরোধী হওয়ায় জয়েন্টের ব্যথা কমায় ৷ অস্টিওপোরোসিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং অন্যান্য ধরনের আর্থ্রাইটিসে কাজে দেয় ।

বেদানার মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধক গুণও পাওয়া যায় । এতে থাকা এল্লাজিটান্নিস (Ellagitannins) এবং গাল্লোটান্নিস (Gallotannins) নামের পলিফেনল (অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট) ক্যানসার সৃষ্টিকারী টিউমারের বৃদ্ধি কমাতে পারে ।

