উপরন্তু নাক ডাকা কিছু গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে । এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সময়মত মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এটি পরিত্রাণ পেতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় । আপনি বা আপনার আশেপাশের কেউ যদি ঘুমানোর সময় নাক ডাকেন, তাহলে এই ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে আপনি তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন (You can get rid of it with these measures)।