হায়দরাবাদ: আমরা সবাই জানি মশলাদার খাবার থেরকে শুরু করে খুব ফাস্ট ফুড শরীরের জন্য খুব খারাপ । তবে বেশিরভাগ মানুষই এই অভ্যাস থেকে বের হতে পারেননি । আপনারও যদি এই অভ্যাস থাকে তাহলে সাবধান । কারণ সাম্প্রতিক এক গবেষণায় চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে । গবেষকরা জানতে পেরেছেন, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড খেলে লিভারের রোগ হয় (Fast Food can damage your health by many ways) ৷

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত পরিমাণে ফাস্ট ফুড খাওয়া এবং মদ্যপান একইরকম ক্ষতিকর ৷ দুটি ক্ষেত্রেই লিভারে উপর চর্বি জমা হতে থাকে । গবেষকরা দেখেছেন যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি যারা অতিরিক্ত পরিমাণে ফাস্টফুড খেয়ে থাকেন তাঁদের শরীরে অনেক বেশি পরিমাণে চর্বি জমতে শুরু হয় ৷ গবেষণার প্রধান লেখক অ্যানি কারদাশিয়ান এমডি বলেছেন, "সুস্থ লিভারে অল্প পরিমাণে চর্বি থাকে ৷ সাধারণত 5% এর কম, এবং এমনকি মাঝারি পরিমাণে চর্বি অ-অ্যালকোহলযুক্ত ফ্যাটি লিভারের রোগের কারণ হতে পারে ।" কিন্তু স্থূল বা ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের মাত্রা বৃদ্ধি সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করতে পারে ।

যদিও পূর্ববর্তী গবেষণায় ফাস্ট ফুড, স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের মধ্যে একটি লিঙ্ক দেখানো হয়েছে ৷ কার্দাশিয়ানের মতে, লিভারের স্বাস্থ্যের উপর ফাস্ট ফুডের নেতিবাচক প্রভাব দেখানোর জন্য এটি প্রথম গবেষণাগুলির মধ্যে একটি । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে ফাস্ট ফুড, যা উচ্চ শর্করা এবং চর্বিযুক্ত, লিভারের ক্ষতি করতে পারে । তিনি বলেন, "কোনও ব্যক্তি যদি দিনে একবার রেস্টুরেন্টে খায়, তাহলে তার লিভারের স্বাস্থ্য বিপদে পড়তে পারে ।"

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, যা লিভার স্টেটোসিস নামেও পরিচিত ৷ সিরোসিস বা লিভারের দাগ হতে পারে ৷ যা লিভার ক্যানসার বা লিভারের ক্ষতি হতে পারে । লিভার স্টেটোসিস মার্কিন জনসংখ্যার 30% এরও বেশি প্রভাবিত করে । লিভার স্টেটোসিসের উপর ফাস্ট ফুড সেবনের প্রভাব নির্ধারণ করতে, কার্দাশিয়ান এবং সহকর্মীরা দেশের বৃহত্তম বার্ষিক পুষ্টি জরিপ, 2017-2018 জাতীয় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরীক্ষার সমীক্ষা থেকে সাম্প্রতিকতম তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন ।

জরিপকৃতদের মধ্যে 52% কিছু ফাস্ট ফুড খেয়েছিলেন । তাদের মধ্যে 29% ফাস্ট ফুড থেকে তাদের দৈনিক ক্যালোরির পঞ্চমাংশ বা তার বেশি খেয়েছে । গবেষণা চলাকালীন, এই মানুষদের মধ্যে মাত্র 29% ফ্যাটি লিভার বৃদ্ধি পেয়েছে । লিভার স্টেটোসিস এবং 20% ফাস্ট ফুড ডায়েটের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক বিষয় এবং স্থূলতা বা ডায়াবেটিস উভয়ের জন্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল । গবেষণার প্রধান লেখক বলেছেন, "আমাদের ফলাফলগুলি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক কারণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে গত 50 বছরে ফাস্ট ফুডের ব্যবহার বেড়েছে ৷" তিনি আরও বলেন, "COVID-19-এর সময়ে, ফাস্ট ফুড খাওয়ার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে । সমীক্ষার সময় থেকে ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।"

এই গবেষণাটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের রোগীদের জন্য আরও পুষ্টিকর খাদ্যের দিকে মনোনিবেশ করতে উত্সাহিত করবে, বিশেষ করে স্থূলতা বা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য যারা ফাস্ট ফুড থেকে ফ্যাটি লিভারের বিকাশের ঝুঁকিতে রয়েছে । বর্তমানে লিভার স্টেটোসিসের চিকিত্সার একমাত্র উপায় হল একটি ভালো ডায়েট ।