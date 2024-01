হায়দরাবাদ: ফেস মাস্ক কম সময়ে ত্বকে বেশি পুষ্টি জোগায় এবং মাস্কের ধরনের উপর নির্ভর করে ত্বক আর্দ্রতা পায় । এটি ব্যবহারে মুখ সতেজ ও পরিষ্কার হয়। এছাড়াও ত্বক আরও কোমল ও উজ্জ্বল হয়, তবে শুধুমাত্র ত্বকের ধরন অনুযায়ী ফেস মাস্ক হলেই উপকার পাওয়া যায় । ভুল ফেস মাস্ক ব্যবহারেরও অসুবিধা হতে পারে । জেনে নিন, কোন ফেস মাস্ক কোন ত্বকের জন্য ভালো (Which face mask is good for which skin)?