হায়দরাবাদ: পেনিংটন বায়োমেডিকাল রিসার্চ সেন্টারের পিএইচডি ক্যান্ডিডা রেবেলো বলেন, "আমরা জানি লং কোভিড ডিপ্রেশনের কারণ হতে পারে ৷ আমরা এও জানি, এটি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে ডায়াবেটিক কেটোঅ্যাসিডোসিস তৈরি করতে পারে ৷ যা টাইপ 1 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে জীবনহানির ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে ৷ " তবে তাঁর মতে, এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম ৷ ব্যায়াম এই ধরণের প্রদাহের ক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে ৷ যা রক্তে গ্লুকোজ বৃদ্ধি করে এবং ডায়াবেটিস এবং ক্লিনিক্য়াল ডিপ্রেশনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেওয়ার পিছনে কারণ হয়ে দাঁড়ায় ৷

এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট তথ্য নেই যে, কতজন এই দীর্ঘস্থায়ী কোভিডের সমস্য়ায় ভুগেছেন ৷ তবে এটুকু বলা যেতেই পারে প্রায় 15 থেকে 80 শতাংশ করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এর সম্ভবনা দেখা গিয়েছে ৷ এই পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র লুইসিয়ানাতেই প্রায় 1 মিলিয়ন মানুষ লং কোভিডের শিকার ৷

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের মতে, লং কোভিড অন্য়ান্য় বেশ কিছু রোগের লক্ষণকে আরও বাড়িয়ে দেয় ৷ যার মধ্যে রয়েছে ব্রেন ফগ, ক্লান্তি, ব্যথা প্রভৃতি ৷ কোভিড সংক্রমণ থেকে সেরে ওঠার কয়েকমাস পরেও যদি এধরণের লক্ষণগুলি দেখা যায় তাহলে লং কোভিড সেই ব্য়ক্তিকে আক্রমণ করেছে বলে ধরে নেওয়া যায় ৷

ডাঃ রেবেলোর মতে, এই সমস্য়ার একটি স্থায়ী সমাধান হল ব্যায়াম করা ৷ তাঁদের নতুন গবেষণাপত্র 'এক্সারসাইজ এজ এ মডারেটর অফ পার্সিসট্য়ান্ট নিউরোএন্ডোক্রাইন সিম্পটমস অফ কোভিড 19'-এ তাঁরা এই বিষয়টিই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন (Exercise as a Moderator of Persistent Neuroendocrine Symptoms of COVID 19) ৷ রেবেলো বলেন, "আপনাকে এক মাইল দৌড়তে বা হাঁটতে হবে না ৷ ধীরে হাঁটাও একটি ব্যায়াম ৷ আপনি একটি 30 মিনিটের ব্যায়াম সেশন করুন ৷ যদি আপনি একেবারে 15 মিনিটের বেশি ব্যায়াম না করতে পারেন, তাহলে মোট দু‘টি 15 মিনিটের সেশন করুন ৷ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল চেষ্টা করে যাওয়া ৷ আপনি কোন পর্যায় থেকে শুরু করবেন সেটা বড় কথা নয় ৷ "