হায়দরাবাদ: আমাদের অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের খাদ্যাভ্যাসের কারণে হয়ে থাকে । এই খারাপ খাদ্যাভ্যাসগুলির মধ্যে একটি হল অত্যাধিক পরিমাণে কিছু খাওয়া বা এটিকে একেবারে ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত না করা । আমরা চিনির সঙ্গেও একই কাজ করি ৷ হয় আমরা এটি অত্যধিক পরিমাণে খাই অথবা আমরা এটিকে আমাদের খাদ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দি । তবে যে কোনও খাবার পরিমিতভাবে খাওয়ার গুরুত্ব আমাদের বুঝতে হবে (We need to understand the importance of eating food in moderation) ৷