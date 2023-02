হায়দরাবাদ: অতিরিক্ত ময়দা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর । সাধারণত অনেক মানুষ ব্রেকফাস্টে সাদা ময়দার তৈরি কচুরি থেকে শুরু করে সিঙারা, পরোটা, নান ইত্যাদি খেতে পছন্দ করেন । শুধু তাই নয়, পিৎজা থেকে শুরু করে কুলচাতেও ময়দা ব্যবহার করা হয় । এগুলি খেতে সুস্বাদু হলেও আমাদের স্বাস্থ্যের উপর কুপ্রভাব ফেলে (Over Consumption of white flour is bad for health ) । কী কী ক্ষতি হতে পারে ?

1) ডায়াবেটিসের ঝুঁকি: সাদা ময়দার মধ্যে বেশি পরিমাণে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স পাওয়া যায়, যার কারণে শরীরে চিনির মাত্রা দ্রুত বাড়তে পারে । আপনি যদি অতিরিক্ত পরিমাণে ময়দা খান তবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়তে পারে । অতএব মধুমেহর সমস্যা আছে এমন কারও বেশি পরিমাণে সাদা ময়দা খাওয়া কোনওভাবেই উচিত নয়।

2) কোলেস্টেরল বাড়ায়: ময়দাকে সাদা বিষও বলা হয় । আপনি যদি সাদাা ময়দার তৈরি অনেক কিছু খান তবে আপনি অনেক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন । এর ফলে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলও বাড়ে । এর ফলে ওজন বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে ।

3) অ্যাসিডিটির সমস্যা: আপনি যদি ময়দার তৈরি জিনিস অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে ভালোবাসেন তাহলে সেটি আপনার অ্যাসিডিটির কারণ হতে পারে । ময়দা অন্ত্রের জন্য খুবই ক্ষতিকর । এতে ফাইবার থাকে না, যার কারণে বদহজমের সমস্যা হয় ।

4) খাদ্য এলার্জি: ময়দাতে ফাইবারের অভাবের কারণে এটি হজম হতে অনেক সময় লাগে এবং এটি আপনার পেটের ভিতরে খাবারের অ্যালার্জির কারণ হতে পারে ।

5) হাড় দুর্বল করে: ময়দা স্বাস্থ্যের জন্য বিষ হিসেবে কাজ করে । আসলে, ময়দায় প্রায় কোনও প্রোটিন নেই । যার কারণে এটি অ্যাসিডিক হয়ে যায়, যা হাড় থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করে । বেশি পরিমাণে ময়দা সেবন করলে তা হাড়ের জন্য ক্ষতিকর ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উদ্দেশ্যে ৷ আপনার কোন প্রশ্ন থাকলে সর্বদা আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন) ।