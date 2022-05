হায়দরাবাদ: যে কোনও খাবার সঠিক পরিমাণে খেলে তার সম্পূর্ণ পুষ্টিগুণ আমরা পেতে পারি, কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ভয়ও থাকে না ৷ ডিম এমনই একটি পুষ্টিদেয় খাবার যা পরিমাণ মতো খেলে শরীরের নানা উপকারে লাগে (How are Eggs Good for Health) ৷ গবেষকরা বলছেন, পরিমিত ডিম খেলে রক্তে হার্ট-হেলথি মেটাবলিটস বৃদ্ধি পায় ৷ সম্প্রতি এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ পেয়েছে ই-লাইফ নামক একটি জার্নালে ৷

ডিম হল ডায়েটারি কোলেস্টেরলের একটি উৎস, তবে এতে নানারকমের জরুরি নিউট্রিয়েন্টসও রয়েছে ৷ তাই ডিম খাওয়া হার্টের পক্ষে উপকারী কি না তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত রয়েছে ৷ 2018 সালের হার্ট জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, যারা প্রতিদিন একটি ডিম খান তাঁদের মধ্যে হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ৷ প্রসঙ্গত চিনের একটি বিশাল জনসংখ্য়ার উপর (প্রায় অর্ধেক মিলিয়ন) এই সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ৷

বর্তমান গবেষণার প্রধান লেখক তথা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের এমএসসি ল্যাং প্যান বলেন, "খুব কম গবেষণাতেই ডিম এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের মধ্যে সংযোগ নির্নয় করার জন্য প্লাজমা কোলেস্টেরল মেটাবলিজিমের ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ তাই আমরা এই দিকটাতেই নজর দিতে চেয়েছিলাম ৷"

প্যান এবং তাঁর দল এই গবেষণার জন্য 4778 জন অংশগ্রহণকারীকে বেছে নিয়েছিলেন ৷ যাঁদের মধ্যে 3401 জন কার্ডিওভাসকুলার রোগের শিকার ছিলেন ৷ পরীক্ষার জন্য এক্ষেত্রে গবেষকরা নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক মেজার নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন ৷ এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী রক্ত থেকে নেওয়া প্লাজমার মধ্যে থেকে 225টি মেটাবলিটসের পরিমাপ করা হয় ৷ গবেষকরা দেখেছেন, এর মধ্যে 24টি মেটাবলিটস ডিমের সঙ্গে যুক্ত ছিল ৷

তাঁদের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যাঁরা মোটামুটি পরিমিত পরিমাণ ডিম খেয়েছেন তাদের রক্তে অ্যাপোলিপোপ্রোটিন A1 (উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন (HDL) এর একটি বিল্ডিং ব্লক) নামক প্রোটিনের মাত্রা বেশি ছিল ৷ এটি যা 'ভাল লাইপোপ্রোটিন' নামেও পরিচিত । এই ব্যক্তিদের রক্তে আরও বড় বড় এইচডিএল অণুরও সন্ধান মিলেছে যা রক্তনালীগুলি থেকে কোলেস্টেরল পরিষ্কার করতে সহায়তা করে ৷ এর ফলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের সম্ভবনা কমে যায় ।

গবেষকরা আরও 14টি মেটাবলিটসকে সনাক্ত করেছেন যা হৃদরোগের সঙ্গে যুক্ত । তাঁরা দেখেছেন যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য়ে যারা কম ডিম খেয়েছে তাঁদের রক্তে উপকারী মেটাবলিটসের মাত্রা কম এবং ক্ষতিকারক মেটাবলিটসের মাত্রা বেশি ।

পিকিং ইউনিভার্সিটির এপিডেমিওলজি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ক্যানকিং ইউ বলেন, " আমাদের প্রাপ্ত ফলাফলগুলি পরিমিত পরিমাণ ডিম খাওয়া কীভাবে হৃদরোগ থেকে রক্ষা করতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করে।"